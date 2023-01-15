美警使用電擊槍「活活電死老師」　死者生前吶喊求饒畫面曝光

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記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯警察強力執法再爆爭議，一名31歲非裔英文老師3日遭多名警力追趕、壓制在地、連續多次電擊，電擊累計超過90秒，他期間不斷喊著「我沒有反抗」、「求求你們」、「（警察）想要『佛洛伊德』我」，最終逐漸失去反抗能力與意識，在搭乘救護車送抵醫院後，宣告不治。家屬痛批這是警察殺人，如今案發當下的現場畫面也曝光。

綜合CNN、NPR報導，31歲非裔英文老師安德森（Keenan Anderson）3日當天在街頭向警方求援，要求協助處理一起交通事故，但在交通事故現場的其他人宣稱，安德森就是肇事逃逸，還企圖偷車。依據警方公布的畫面，安德森起初配合警方跪著、坐在地上，接著試圖逃跑，多名警力直接上前把他壓制在地。

▲安德森遭多名警力壓制在地。（圖／翻攝自YouTube）

當時員警多次警告安德森停止反抗，也數度威脅會電擊。安德森則是不斷求饒，喊著「我沒有反抗」、「求求你們」，甚至脫口「（警察）想要『佛洛伊德』我」。但警方最終仍朝他多次電擊，電擊累計超過90秒，並將他上銬，隨後被送往醫院，到院後心臟驟停，宣告不治。

這是該市今年第3起與警察有關的死亡事件，已知安德森被壓制在地時，至少有8名警力在場，依據初步血液報告，安德森體內驗出古柯鹼、大麻陽性反應。然而2020年才發生非裔男子佛洛伊德遭警察跪頸壓制致死案，引發社會高度關注，警方一改案發45天才公布密錄器畫面的做法，提前公開當時的影片。

不過安德森親戚、發起大型抗議活動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）聯合創始人卡洛斯（Patrisse Cullors）仍認為，安德森就是被洛杉磯警方殺害，「（安德森）現在應該要活著，我們將為你和所有受到國家暴力影響的親人而戰」。