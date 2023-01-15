最嚴反菸草法來了！墨西哥16日起「全面禁菸」　店內展示香菸也NG

▲墨西哥將自16日起落實全面禁菸。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥將在當地1月16日頒布新的菸草控制法，除了全面禁止民眾在公共場所抽菸外，同時也將禁止菸草廣告、促銷與贊助，成為全球實施最嚴格反菸草法律的國家之一。

據BBC報導，不少拉丁美洲國家為了建立無菸公共場所，近年來積極推動更嚴格的菸草控制法，但墨西哥的新法被公認為是美洲最健全而廣泛的一個。該國2008年在酒吧、餐館和工作場所設立了無菸場所，但政府在2021年通過新法，自2023年1月16日開始，將禁止抽菸的場所擴展到所有公共場合，就連公園、海灘、飯店、辦公室和餐館都不例外。

除此之外，政府還將全面禁止菸草產品的廣告、促銷和贊助，這意味著香菸甚至不能在商店裡被展示出來，因此BBC將相關法律譽為「全球最嚴格的禁菸法律之一」。除了傳統香菸以外，電子煙和水煙也將受到更嚴格的新限制，導致不少「老槍手」未來只能在家中或其他私人住宅抽菸，也讓不少人對新法之嚴厲感到沮喪。

對於墨西哥大動作全面禁止民眾抽菸一事，泛美衛生局（PAHO）表示樂見其成，同時讚賞墨西哥政府打擊菸草的努力。世界衛生組織（WHO）也指出，菸草是世上最容易被預防的單一死因，因為美洲每年因抽菸或二手菸死亡的人數將近100萬人。然而，由於墨西哥警察的腐敗猖獗，不少人擔心警方不會對在公共場所抽菸的人處以真正的懲罰，而是會以此為藉口收受賄賂。