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男被控搶劫坐牢！17年後案情逆轉　找到真兇「跟他長一模一樣」

▲▼堪薩斯州男子瓊斯（Richard Jones，左）冤獄17年，他與真正的歹徒（右）長得一模一樣。（圖／翻攝當地警局）

▲瓊斯（左）慘蹲冤獄17年，當局才抓到真正的歹徒（右），2人長相幾乎一模一樣。（圖／翻攝當地警局）

記者吳美依／綜合報導

美國堪薩斯州發生一起冤獄案，男子瓊斯（Richard Jones）被判嚴重搶劫罪入獄，儘管他堅稱清白，但多次上訴皆被駁回，他坐牢17年後案情突然出現逆轉，當局終於找到此案真兇，2人竟然長得一模一樣，宛如分身。

綜合外媒報導，1999年，一名男嫌在羅蘭帕克（Roeland Park）的沃爾瑪停車場試圖偷走某女士的包包。儘管瓊斯堅稱當時正與女友在堪薩斯城（Kansas City），但不在場證明缺乏證據，因此在受害者及目擊者一致指認後，他仍被定罪並於2000年入獄。

多年後，非營利組織「中西部無罪計畫」（The Midwest Innocence Project）及堪薩斯大學法學院注意到此案，他們展開一系列調查後發現，真正的搶匪是阿莫斯（Ricky Amos），此人不僅與瓊斯長得一模一樣，還因為另一項罪行，正被關押在同一所監獄內。

2017年，瓊斯獲釋與家人團聚，並且獲得100萬美元（約當時新台幣3000萬）賠償金，但已經長達1/3的人生被關在牢裡。他坦言，歷經17年無妄之災後，竟還有重獲自由的一天，簡直「不敢相信自己的運氣」。不過，由於追溯時效已過，雖然阿莫斯被證實為真正的罪犯，卻不會再被起訴。

 
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