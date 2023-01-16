南投農產迪化街買得到　「農推博士」蔡培慧促行銷

▲蔡培慧今天特別北上行銷南投農產品。（圖／蔡培慧辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節即將來臨，身為台大農業推廣博士的南投縣第二選區立委補選參選人蔡培慧16日北上前往台北市大稻埕迪化街的年貨大街，邀集南投縣青農朋友在迪化街擺攤販售各鄉鎮的蔬果、冷泉米及果乾等農產品，希望藉由街區熱鬧的人潮將南投優質農產推介至全國。

蔡培慧今天上午出現在人聲鼎沸的迪化街，原來是世代文化創業群負責人周奕成久聞蔡培慧長年致力於南投農產行銷，並運用其學術專業協助農民轉型加值化，特地在農曆年前邀請蔡培慧跟南投青農來年貨大街擺攤。

位於迪化街82號前的攤位被命名為「南投農藝埕」，即日起到1月20日，每日上午10時至晚間10時，由10多名來自南投南投市、集集、埔里、國姓、中寮、仁愛及信義的青農輪班，販售當令的柑橘、葡萄、冷泉米、橄欖、香菇、高山水果甜椒、栗子南瓜、番茄、香蕉、蓮霧、玉米、蜜棗、芭樂等新鮮蔬果，也有耐放的龍眼乾、葡萄乾、香蕉脆片等果乾零食，現場兩人聯袂化身為叫賣郎，吆喝聲不輸專業攤販。

蔡培慧表示，「非常難得在台北就能直接買到最新鮮的南投農產，趁年前採買，把年夜圍爐食材通通買齊」。現場吸引許多民眾圍觀搶購，許多人對造型可愛的栗子南瓜都感到新奇，現場青農樂開懷，蔡培慧趁機祝福新的一年，街區經濟及農業行銷鴻兔大展。