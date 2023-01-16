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網酸「綠營煎魚金字塔」　矢板明夫反擊：讓我想到紅衛兵

▲▼矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

▲矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨的立委高嘉瑜與台北市議員王世堅因多次砲口對內，引來綠營部分人士不滿，甚至喊話應開除黨籍，對此，有網友列出「綠營煎魚金字塔」，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫也在其中。矢板明夫回應，自己從沒批評過高嘉瑜或王世堅，這樣的攻擊，「讓我聯想到文化大革命時紅衛兵」。

臉書粉絲專頁「歷史哥澄清唬」製作「綠營煎魚金字塔」，包括一老嫗為周玉蔻；二姑婆為王時齊、林育卉；三死忠為鍾年晃、張宇韶、王瑞德；四外圍為矢板明夫、溫朗東、陳時奮、汪浩；五側翼為四叉貓、史書華、陳嘉行、林智群、王浩宇；六粉專有抓到了！這梗很綠、莫羽靜與她的墨水故事、土星六號隻狼、鬼才阿水、只是堵藍、脫北者冰狼。

矢板明夫表示，這幾年，他雖然批評過一部分台灣的政治人物的發言，但大部分都是有關兩岸話題的，因為和對岸的邪惡政權眉來眼去、企圖引狼入室的言論，對台灣、對民主陣營來說，十分危險。這是大是大非的問題。對那些言論，他會批評。但原則上還是對事不對人。至於內政問題，雖然我偶爾會介紹一些日本的經驗，供台灣參考。但也是基於分享經驗，日本的做法是否比較好，大家可以自取所需、自己判斷。

矢板明夫說，回顧這幾個月來，不管是公開發表言論，還是私下的交談，他從來沒有批評過高嘉瑜或王世堅。他們的言行，受到了民進黨的一部分支持者的批評，那都是民進黨內部的風波。

矢板明夫也反擊，這位自稱「歷史哥」的網路人物，如果不是惡意中傷的話，他下結論之前，至少應該做一些考證，今天這種罔顧事實的指控，那張圖，讓他聯想到文化大革命時紅衛兵的「大字報」，指名道姓，加上口號、漫畫式的內容，十分有利於不實訊息的傳播，是一種很厲害的政治工具，要大家一定要提高警惕。

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