　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹秀醫院邀名家揮毫贈春聯　捐50萬濟弱年菜表揚長輩

▲竹山秀傳醫院舉辦「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲竹山秀傳醫院舉辦「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節即將到來，竹山秀傳醫院日前舉辦「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動，除結合6家慈善團體攜手發送總價50萬元的暖心年菜和物資，也邀請社區據點量測血壓超過100次以上的長者接受表揚。

院方表示，每年在過年前都會邀請多位在地書法大師現場揮毫創意春聯，提供看診民眾免費兌換，除了緩和看診的情緒，也增添新春喜洋洋的氛圍；12日活動當天更特別邀請南投縣文化局長林榮森揮毫，院長莊碧焜也化身「竹秀財神爺」，與曾俊凱、沈德群、蔡味娟3位副院長一起分送過年的喜糖給現場民眾，場面溫馨熱鬧。

▲竹山秀傳醫院舉辦「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動。（圖／竹山秀傳醫院提供）

莊碧焜表示，今年冬令送暖結合的慈善團體包括社團法人榮欣社會福利服務促進協會、華山基金會、財團法人良顯堂社會福利基金會附設南投縣私立陳綢兒少家園、財團法人勵馨社會福利事業基金會、財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立玫瑰啟能訓練中心、南投縣以琳社會福利關懷協會，共捐贈現金50萬元的年菜金與其他物資，讓需要的家庭可以溫馨暖胃過好年。

▲竹山秀傳醫院舉辦「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動。（圖／竹山秀傳醫院提供）

此外，院方長年關注社區年長者健康，在竹秀遠距照護中心2022年統計中，包括竹山鎮、鹿谷鄉共有160位長輩每天量測一次血壓的次數超過100天，相較受疫情影響的2021年增加近28%，因此也邀請長輩們接受「量測滿百」的表揚，鼓勵更多阿公、阿嬤維持規律運動、養成平時量血壓、重視自身健康的習慣。

ET快訊
快訊／台中「殺人車禍」肇逃駕駛抓到了！逃亡3小時被帶回警局
「這2天會受涼」急凍6°C一夜回寒冬　8縣市低溫特報！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉邑行善團助學金擴大受獎114名　績優弱勢生逆境追夢

竹秀醫院邀名家揮毫贈春聯　捐50萬濟弱年菜表揚長輩

快訊／桃園台光電子火警「不明液體」爆炸！濃煙飄噁心惡臭

新北推城市覓徑！新店安康森林公園　城市中享受芬多精森林浴

連10年行善不間斷　長海同濟會發起北二區兒少圍爐贈福袋

中榮南投偏鄉義診　羅娜部落民眾0距離享醫學中心級服務

淡水區協會連續16年歲末圍爐　600弱勢戶受贈關懷金和物資

南投身障翁自家回收物堆成山　慈濟志工動員清掃

山路機車沒電顧路　台東大武警即刻救援

鳳麓茶馨茶花展開幕　台大實驗林和南投縣府邀民眾賞花喝好茶

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

桃園轎車路口準備左轉　外送員噴飛過車頂重摔

嘉邑行善團助學金擴大受獎114名　績優弱勢生逆境追夢

竹秀醫院邀名家揮毫贈春聯　捐50萬濟弱年菜表揚長輩

快訊／桃園台光電子火警「不明液體」爆炸！濃煙飄噁心惡臭

新北推城市覓徑！新店安康森林公園　城市中享受芬多精森林浴

連10年行善不間斷　長海同濟會發起北二區兒少圍爐贈福袋

中榮南投偏鄉義診　羅娜部落民眾0距離享醫學中心級服務

淡水區協會連續16年歲末圍爐　600弱勢戶受贈關懷金和物資

南投身障翁自家回收物堆成山　慈濟志工動員清掃

山路機車沒電顧路　台東大武警即刻救援

鳳麓茶馨茶花展開幕　台大實驗林和南投縣府邀民眾賞花喝好茶

房東剖開水塔「藏一個馬桶」！2.4萬人驚嘆神作　他卻嚇到不租了

賓士扛「安全帽＋青菜」逛大街糗爆　釣出一票過來人羞曝黑歷史

嘉邑行善團助學金擴大受獎114名　績優弱勢生逆境追夢

深夜40車連環撞！臨時先「抬進公車急救」　南韓高速公路1死29傷

竹秀醫院邀名家揮毫贈春聯　捐50萬濟弱年菜表揚長輩

尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼　他PO網取暖：台啤還常溫

《咒術迴戰》五條悟可動人偶　無量空處+超可愛表情、網喊：一定收藏

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

地方熱門新聞

即／桃園台光電子不明液體爆炸飄惡臭

新店安康森林公園　享受芬多精森林浴

竹秀醫院邀名家揮毫贈春聯

連10年行善不間斷　長海同濟會兒少圍爐

嘉邑行善團助學金績優弱勢生逆境追夢

免出國　快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年

新北10處指定市場辦年貨　抽萬元現金抵用券

統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

台中「卓別林」賣筆　網：幫下架

淡水區協會歲末圍爐　弱勢戶受贈關懷金

溪北六興宮自動心肺復甦機

新北低收及中低收加發款1/16入帳

台鐵深夜又出事！自強號「連續停電4次」

消防平安兔現身市場賀新春

更多熱門

相關新聞

2023新北特色商品年節展售會登場　茶酒年菜一次滿足

2023新北特色商品年節展售會登場　茶酒年菜一次滿足

新北市府經發局為帶領新北業者搶攻年節商機，於1月13日至15日連續3天，在板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」活動。現場有25家嚴選攤商的特色產品，例如茶、年菜、蜂蜜、咖啡、精釀啤酒，甚至還有菁桐商圈的手工自製烏克麗麗等；不僅如此，現場拍照打卡還能獲得年節小禮和新北嚴選限量文創週曆，且攤商也有各自的促銷活動。

台電台南區處送上年菜紅包賀新年

台電台南區處送上年菜紅包賀新年

奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

優雅辦桌　雲林畜禽產品業者推加熱即時品

優雅辦桌　雲林畜禽產品業者推加熱即時品

年菜多到吃不完　營養師分享保存5妙招

年菜多到吃不完　營養師分享保存5妙招

關鍵字：

名家揮毫迎春迎福迎兔年年菜

讀者迴響

熱門新聞

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

《大學生》逸歡懷孕8週「寶寶離開了」

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

家裡最髒的地方不是廁所！　抹布2天沒洗「暴長6億細菌」

好市多2分店有新規定！「一堆人在掃發票」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

即／台中轎車撞擊2機車　1人失去呼吸心跳

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

小哥哥艾理「YTR→億萬CEO」！超狂翻身史曝光

更多

最夯影音

更多
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！
李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面