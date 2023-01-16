竹秀醫院邀名家揮毫贈春聯　捐50萬濟弱年菜表揚長輩

▲竹山秀傳醫院舉辦「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節即將到來，竹山秀傳醫院日前舉辦「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動，除結合6家慈善團體攜手發送總價50萬元的暖心年菜和物資，也邀請社區據點量測血壓超過100次以上的長者接受表揚。

院方表示，每年在過年前都會邀請多位在地書法大師現場揮毫創意春聯，提供看診民眾免費兌換，除了緩和看診的情緒，也增添新春喜洋洋的氛圍；12日活動當天更特別邀請南投縣文化局長林榮森揮毫，院長莊碧焜也化身「竹秀財神爺」，與曾俊凱、沈德群、蔡味娟3位副院長一起分送過年的喜糖給現場民眾，場面溫馨熱鬧。

莊碧焜表示，今年冬令送暖結合的慈善團體包括社團法人榮欣社會福利服務促進協會、華山基金會、財團法人良顯堂社會福利基金會附設南投縣私立陳綢兒少家園、財團法人勵馨社會福利事業基金會、財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立玫瑰啟能訓練中心、南投縣以琳社會福利關懷協會，共捐贈現金50萬元的年菜金與其他物資，讓需要的家庭可以溫馨暖胃過好年。

此外，院方長年關注社區年長者健康，在竹秀遠距照護中心2022年統計中，包括竹山鎮、鹿谷鄉共有160位長輩每天量測一次血壓的次數超過100天，相較受疫情影響的2021年增加近28%，因此也邀請長輩們接受「量測滿百」的表揚，鼓勵更多阿公、阿嬤維持規律運動、養成平時量血壓、重視自身健康的習慣。