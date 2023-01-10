「澎湃年菜看這裡」　雲林畜禽產品業者推加熱即時品

▲雲林縣長張麗善親示範加熱覆食與擺盤，宛如總鋪師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推廣雲林畜禽產品，特於農曆年前於親民大廳舉辦「澎湃款年菜」推廣活動，讓民眾在長達10天的農曆春節連假，不用到餐廳人擠人，選購雲林的畜禽產品就可以在家好好招待親朋好友又不失禮，「一雙手兔全桌菜！優雅辦桌免煩惱」。雲林縣長張麗善更現場親自示範，覆熱擺盤宛如總鋪師。

雲林縣是台灣最大糧倉、也是重要畜禽生產縣市，無論是養豬、養雞、水禽都是全國大宗，豬隻飼養156萬頭、肉雞飼養近1100萬隻、水禽飼養約284萬隻為全國第一，畜禽產業產值高達382億，且轄內畜禽屠宰加工廠也為全國最多，產品也最多元化。

▲為推廣雲林畜禽產品，縣府特於農曆年前於親民大廳舉辦「澎湃款年菜」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，身為職業婦女，一到過年，就要開始準備一系列的年菜，從除夕到初一招待親朋好友、初二女兒回娘家，想讓家人吃得健康又有變化，平日上班又沒有時間上傳統市場準備年菜，雲林畜禽產品業者推出的優質年菜絕對是神隊友，採購年菜團圓飯食材，首選雲林。

張麗善說，今日特別辦理行銷活動，就是要將雲林優質年菜組合介紹給所有全國鄉親好朋友，在年節送禮、或是拜拜祭祀，都會想到送禮自用兩相宜的雲林良品。不論網購或是實際到店面訂購，透過宅急便，只要一指神功，都能通通送到家。

副縣長謝淑亞也提到，現在女性真是好幸福，以往過年一天到晚在廚房忙得團團轉，現在只要剪刀拿起來，簡單經濟就能讓全家吃得歡喜、健康，最重要是把年味找回來，全家聚一起。農業處長魏勝德表示，在雲林我們嚴格把關在地畜禽產品，也輔導業者定期自主檢驗，再加上縣政府針對未上市的肉品抽驗把關，民眾能買得安心，送到親友手上更放心。

縣政府今日特別辦理行銷活動現場滿滿年節氛圍，並將雲林優質年菜組合介紹給所有全國鄉親，欲採購年菜團圓飯食材、年節送禮、或是拜拜祭祀，都會想到送禮自用兩相宜的雲林良品。不論網購或是實際到店面訂購，透過宅急便，只要一指神功，都能通通送到家。

▲為推廣雲林畜禽產品，縣府特於農曆年前於親民大廳舉辦「澎湃款年菜」活動，現場宛如年貨市集熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）