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關懷獨老賀好年　台電台南區處偕華山、創世送上年菜紅包賀新年

▲台電台南區處自行籌募捐助金額共16萬8千元整，於12日贈送社福慈善單位創世基金會及華山基金會，並與華山中西區站長吳品儀一同訪視獨居老人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電台南區處自行籌募捐助金額共16萬8千元整，於12日贈送社福慈善單位創世基金會及華山基金會，並與華山中西區站長吳品儀一同訪視獨居老人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電台南區處協助慈善團體行之有年不遺餘力，在歲末年終之際，自行籌募捐助金額共16萬8千元整，於12日贈送社福慈善單位創世基金會及華山基金會，並與華山中西區站長吳品儀一同訪視獨居老人，關懷長者健康並預祝新年快樂，希望收到的社團及家庭喜迎新春，一起過個溫暖好年！

創世基金會今年舉辦第33屆植物人常年服務暨寒士吃飽30活動，因應疫情安全措施，今年續採「送禮到家」形式辦理，一份植愛年禮及應急紅包，親送至弱勢家庭，更顯溫馨。結餘款項則將轉作為植物人常年服務使用，此次台南區處捐助共計8萬8千元。創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，民眾以往習慣隨手捐贈發票，後因電子發票及載具盛行，捐贈比例大幅降低，因此推廣長期小額捐款，希望熱心民眾多加支持愛心捐款活動。

華山基金會今年度舉辦2023常年服務暨第20屆「愛老人愛團圓」公益行動。華山基金會關懷三失老人，讓孤老安心過年，台電台南區處同仁串聯愛的力量，於農曆春節前夕一同伸出援手幫助失能、失智、失依老人，此次台南區處捐助華山基金會共計8萬元整。

▲台電台南區處自行籌募捐助金額共16萬8千元整，於12日贈送社福慈善單位創世基金會及華山基金會，並與華山中西區站長吳品儀一同訪視獨居老人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南區處處長黃明舜率，一早率員與華山基金會中西區社區愛心天使站站長吳品儀，一同拜訪及關心獨居長輩的健康狀況，除送上年節禮品與紅包，並叮囑長輩定時用藥，注意保暖，期許爺爺奶奶們常保身體健康，心情愉快，一起歡喜迎接農曆新年。吳站長表示，這些爺爺奶奶們多是因為親人早逝而獨居，隨著年紀漸長身體多有病痛，更需要社會大眾的關心，感謝台電長期支持關懷獨老的慈善活動，是社會關懷的正面表率。

台電台南區處同仁每年歲末年終自發捐款，希望收到的家庭能感受社會的關懷與溫暖。弱勢族群在艱困環境與疫情衝擊下生活更加不易，台南區處希望藉由這些活動，能引起善心民眾的共鳴，一同提燈為弱勢族群點亮光明的道路。

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