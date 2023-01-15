建中外竟有「重考生應援團」！羞恥布條鄉民笑噴：大型社死現場

▲建中外有一群「重考生應援團」，紅布條上寫的字讓不少人笑出來。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

這幾天是許多考生參加學測的日子，等於是驗收學習成果的時刻。一名考生15日完成作答，走出應考的學校，意外看見外面有一群應援團拉著紅布條加油，讓他不禁笑了出來，同時點名布條上的考生「祝妳學測就考上」。

這名網友在「路上觀察學院」分享，他考試的地方位在台北建國中學，15日完成考試後步出學校，竟在校門外看見一群黑衣人，這群人手上還拉著紅布條，替某位女性重考生加油。

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依據照片畫面，布條上寫著「狂賀！鄭XX重考生 學測就上 台藝穩上 學業愛情兩得意。學測沒上 分科會上 明年學測再等你」，可以看見親友應援團的用心。這也原PO獻上祝福，「祝妳學測就上。」

▼親友們也分享考完試以後大家聚餐的畫面，看得出感情相當不錯。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



貼文引起討論後，不少人被可愛的舉動給逗樂，不禁留言直喊，「這就是所謂的好朋友」、「戴上墨鏡說明還想做個人」、「超級好人緣」、「走出考場後，直接進戶政改名」、「大型社死現場」、「這是在加油還是在損人」、「這是祝福還是詛咒？」

此外，也有身邊的親友在貼文下方留言，直接將布條上的女主角標記出來，這樣的舉動讓許多人笑翻，也在貼文下祝福，「祝學測一定上」、「祝他學測就上，記得上了來跟大家分享！」