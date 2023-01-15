學測社會科383人使用居護或防疫試場　數B共86件違規

▲確診或快篩陽性考生在居護試場應考，考生由家長護送或搭乘防疫計程車到考場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

為期三天的學測今（15日）進入第三天，今天最後一節考社會科，今年學測開放確診與快篩陽考生應考，根據大考中心統計，社會科共339人使用居護試場，另有44名考生使用防疫試場，總計383人使用居護或防疫試場；另上午數B初步統計86件違規，最大宗為未攜帶有效證件54件。

學測前天起一連三天在全台同步登場，今年有11.8萬餘人報考，今天最後一堂考社會科，根據大考中心統計，社會共有9萬6236人報考，3936人缺考，缺考率4.09%，較去年3.74%增加0.35%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲居護考場內考生專注準備學測。（圖／大考中心提供）

大考中心主任周兆民表示，這次學測開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應試，社會科時，18個考分區開啟居護試場，應到354人，實到339人，15人缺考，缺考率4.24％。

此外，周兆民指出，一般考場也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場為今天進入考場後發燒或有呼吸道症狀考生使用，第二類防疫試場則是提供今天零時以後才確診或快篩陽的考生使用，根據統計，社會科時，有6個考分區開啟6間第一類防疫試場，提供6名考生使用，另在全台27個考分區開啟27間第二類防疫試場，提供38名考生使用，總計開設33間防疫試場供44名考生使用，若加上居護試場，總計有383人使用居護或防疫試場。

至於考場狀況部分，周兆民表示，目前沒有傳出重大違規，而根據初步回報統計，上午數B總計86件違規，最大宗為未攜帶有效證件54件，另行動電話未完全關機20件，攜帶不可攜入物品到考試座位共8件，攜帶入場物品發出聲響則有4件，都將依考試規定扣分。



▲▼大考中心提供居護試場讓確診或快篩陽性考生應考，考生由家長護送或搭乘防疫計程車應試。（圖／大考中心提供）