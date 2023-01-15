萊豬、壽山獼猴入題！學測社會貼近生活　試考生評「難易適中」

▲為期三天學測在社會科考完後劃下句點。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學測今（15日）進入第三天，今天最後一節考社會科，今年社會科出現不少與生活或時事相關考題，包括萊豬進口、晶片製造優勢、壽山彌猴、鍵盤行動參與等，入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年社會科有取材新鮮題文，像是壽山彌猴，還首度出現要求考生繪製圖例與分級符號圖表，整體試卷難易適中，其中地理部分較具難度。

學測前天起一連三天在全台同步登場，今年有11.8萬餘人報考，今天最後一堂考社會科，根據大考中心統計，社會共有9萬6236人報考，3936人缺考，缺考率4.09%，較去年3.74%增加0.35%。

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▲為期三天學測在社會科考完後劃下句點。（圖／大考中心提供）

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年社會科，不少題目敘述打破刻板印象，也有取材新鮮題文，例如第50、51題將壽山彌猴奪取遊客食物的有趣內容，以環境負荷力角度出題，相當活潑有趣，第62題要求考生繪製圖例與分級符號圖表，也是前所未見，讓考生在靠堂上不只需要學習判讀能力，更具備應用素養。

試考生認為，今年社會科當中，地理的試題選材以各類統計圖表和地形地貌圖景為大宗，歷史科則著重在測驗考生在簡要題文敘述中，判斷出關鍵字句，例如第15題的戰爭海報等，公民科取材則貼近我國的政經時事，包括萊豬進口與疫苗數位地圖等，讓考生更能了解如何將所學抽象概念，應用在社會生活中，整體而言，試卷難易適中，其中地理部分較具難度。



▲▼學測社會社科考題，萊豬、壽山彌猴等主題入題。（圖／大考中心提供）



