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保護生態不打烊！春節進入大武山保留區　提前上網申請違者受罰

▲大武山自然保留區範圍遼闊，為台灣面積最大的自然保留區，常吸引民眾前往。（圖／台東林管處提供，下同）

▲大武山自然保留區範圍遼闊，為台灣面積最大的自然保留區，常吸引民眾前往。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

農曆春節的10天連假即將到來，台東林管處大武工作站與保七總隊第九大隊台東分隊將派員於連假期間加強大武山自然保留區保育巡查，請有意前往的民眾或研究單位，務必提前於「自然保護區域進入申請系統」申請，並獲許可後再行前往，共同維護大武山自然保留區的野生動植物及自然環境。

▲大武山自然保留區範圍遼闊，為台灣面積最大的自然保留區，常吸引民眾前往。（圖／台東林管處提供，下同）

▲林管處已在顯目地點設置告示牌，未申請切勿擅入，否則依法可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

大武山自然保留區範圍遼闊，為台灣面積最大的自然保留區，保護對象為野生動物及其棲息地、原始森林及高山湖泊等，區內未經破壞的自然景觀，常吸引民眾前往。

台東林管處提醒有意前往該自然保留區加強環境教育或學術研究的民眾或單位，務必至「自然保護區域進入申請系統」提出申請，並依核准進入之日期、地點前往保留區；另原住民族為傳統文化、祭儀之需要，亦可提出申請，或可聯繫該處大武工作站協助申請。

▲大武山自然保留區範圍遼闊，為台灣面積最大的自然保留區，常吸引民眾前往。（圖／台東林管處提供，下同）

台東林區管理處表示，依據「申請進入自然保留區許可辦法」相關規定，保留區內禁止露營、野炊、燃火、搭設帳棚、游泳、騎乘自行車或駕駛機動車輛，並請民眾將垃圾、果皮、種子等廢棄物攜出，以避免影響保留區內原有生態。

林管處提醒，目前已在顯目地點設置告示牌，民眾如未申請切勿擅入，否則依文化資產保存法相關規定，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

※自然保護區域進入申請系統： https://pa.forest.gov.tw/
 

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