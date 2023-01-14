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手刀快搶！花蓮春節返鄉專車還有空位　1／16開放非縣民購票

▲返鄉專車尚有剩餘座位，花蓮縣府將於1月16日起在民政處開放給一般民眾購買，售完為止。（圖／花蓮縣政府資料照片）

返鄉專車尚有剩餘座位，花蓮縣府將於1月16日起在民政處開放給一般民眾購買，售完為止。（圖／花蓮縣政府資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府春節返鄉專車，今年共有4列次火車，火車返鄉時間分別是1月19日晚上7時及1月20上午9時30分從台北站發車直達花蓮站；返工時間分別是1月28日下午5時07分及1月29日下午2時52分從花蓮站發車直達台北站。

本次專車已於1月8日至10日完成第一階段於網路訂票成功的鄉親取票，剩餘的乘車證也於1月11日起每天上班日上午9時至下午5時在花蓮縣政府民政處，開放給相同資格條件對象而未訂票成功的鄉親，和在花蓮工作的民眾購買。

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目前專車皆尚有剩餘座位，為促使專車剩餘票更有效利用，進而協助推動花蓮觀光產業與經濟發展，將開放予非本縣鄉親購買，辦理時間於1月16日起每天上班日上午9時至下午5時，在花蓮縣政府民政處購票，售完為止。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上、須持證明），經購票辦理後恕不退費。

春節連假返鄉專車配合台鐵局防疫政策，旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩。另請鄉親搭乘大眾運輸工具，於密閉空間請多洗手，保護自己，防範病毒感染。

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