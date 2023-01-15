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春節打卡點+1！南迴沿線限定地景　台東金峰賞紅藜部落遊正夯

▲台東金峰鄉舉辦「藜花綻放 峰華再起」記者發表會。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東金峰鄉舉辦「藜花綻放 峰華再起」記者發表會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣金峰鄉公所特13日舉辦今年紅藜季「藜花綻放 峰華再起」記者發表會，縣長饒慶鈴特別受邀參與，並肯定鄉長蔣爭光積極推動產業發展及部落旅遊，未來縣府會持續配合公所，也歡迎全國及國外的朋友到金峰一起春季賞藜、部落旅遊。

▲台東金峰鄉舉辦「藜花綻放 峰華再起」記者發表會。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲紅藜被譽為植物界穀類紅寶石，每年3月至4月紅藜轉紅如花綻放於部落。

紅藜，植物界穀類紅寶石，每年3月至4月紅藜轉紅如花綻放於部落，台東縣金峰鄉為推廣紅藜，鼓勵鄉民研發多元紅藜食（實）用方式，達到提倡健康飲食，帶動農業及觀光產業發展。

▲台東金峰鄉舉辦「藜花綻放 峰華再起」記者發表會。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，台東擁有豐富的人文風情與特色農產，縣府近年積極在南迴地區推廣紅藜、小米及洛神等作物，尤其紅藜季自110年舉辦以來，色彩繽紛的南迴紅藜田成為超夯網美拍照打卡景點，今年金峰鄉擴大辦理紅藜季活動，在鄉內種植大面積紅藜地景，邀請遊客在紅藜轉紅結穗的季節，閤家遊玩體驗金峰紅藜之美。

▲台東金峰鄉舉辦「藜花綻放 峰華再起」記者發表會。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲鄉民研發多元紅藜食（實）用方式，提倡健康飲食，帶動農業及觀光產業發展。

縣府打造台東成為南島文化首都，不僅藝術文化，農作植物也是重要部分，其中紅藜是南迴鄉鎮「最火紅」的經濟作物之一，除了是原住民族傳統食糧之一，更因為熟成後帶有艷紅色的穀穗，為冬季的山地部落，妝點上一抹嫣紅，吸引不少遊客駐足欣賞，也成為台東縣冬季限定地景。

▲台東金峰鄉舉辦「藜花綻放 峰華再起」記者發表會。（圖／台東縣政府提供，下同）

鄉長蔣爭光指出，小米、洛神及紅藜為金峰鄉農產三寶，也是金峰鄉主要特產經濟作物，其中，被譽為是穀物界「紅寶石」的紅藜種植面積約30公頃，僅次於洛神跟小米，目前已進入產季，公所積極拓展銷售通路，以及辦理系列活動，希望帶動地方發展。

今年度紅藜季系列活動包含1月22日起至1月28日首場之春節嘉蘭溫泉市集活動、3月18日之主題活動、2月至4月文化食農體驗遊程，邀請大家一起認識饗食紅藜美食、體驗紅藜文化之美、享受紅藜地景之漫遊。有興趣之民眾，歡迎透過台東縣金峰鄉公司官網、臉書粉絲專頁或089751144轉306農業行銷專線查詢。

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