女子銀行提領大筆現金　不是遇詐騙…原來是這原因

▲潮州警分局中山路派出所警員洪嘉威、呂家陽護鈔 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮蔡姓女子到銀行提領大筆現金，行員擔心她遇到詐騙，通知警方到場協助，警方得知女子只是因為工廠需要才提領大筆現金，鬆了一口氣，並以巡邏車護送她回到工廠，讓她很感激。

潮州警分局中山路派出所警員洪嘉威、呂家陽獲銀行行員通報稱有民眾於合作金庫提領大筆現金需警方護鈔，現場為一名蔡姓女子提領龐大現金，員警立即趕到現場了解。

蔡女為公司會計向警方表示，因工廠業務上貸款關係，故須提領大筆現金，洪、呂二員為求謹慎向蔡女求證確認並無遭詐騙之虞，於是協助蔡女護送鉅額現鈔，一路隨行戒護直至蔡女安全返工廠，順利結束此次護鈔勤務。

行員表示，因擔心蔡女在提領現金後返家中途中遭不肖分子覬覦，恐有安全疑慮，故向派出所通報申請護鈔，並感謝警方提供的護鈔服務，讓民眾放心。

潮州分局長簡彥匡呼籲，春節前夕為加強重要節日期間，維護金融機構安全維護及保護民眾財產與人身安全是治安重點工作。透過警民合作，強化金融機構員工緊急應變與反應能力，並呼籲民眾在提領現金時，應多加注意周遭有無可疑人士，有需求的民眾可撥打110報案電話申請護鈔服務。