「郵局海量包裹」驚人畫面曝！加班消化　工會怒「未提早截郵」

記者李姿慧／台北報導

距過年僅剩一周，郵局近2周出現爆量「包裹山」，不但到處都是包裹籃車，甚至連走動地方都沒有，分揀設備還故障，包裹塞車雪上加霜，光台北郵件處理中心就累積7萬顆包裹待消化，由於中華郵政未提早截郵，近日才公告1月13日前交寄包裹可過年前送達，工會不滿表示，不應用基層過勞加班掩飾公司管理失當。

▲過年前夕，各地郵局出現爆量包裹，郵差苦不堪言。（圖／記者李姿慧翻攝）

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各地郵局近來出現「海量包裹」，其中光台北郵件處理中心就積壓近1400台籃車，將近7萬顆包裹，近期等進場卸貨的郵務車更是大塞車，讓郵務人員和郵務士苦不堪言，有郵局員工指出，民間宅配業者早在1個月前就公告無法保證過年送達，但中華郵政卻遲遲未提早截郵，直到1月9日才通告截郵日為1月13日，但各地包裹早已爆量，分揀設備還故障，導致雪上加霜，第一線人員根本載不完。

台灣郵政產業工會則表示，郵件處理中心從1月9日包裹量已明顯增加，已經堆得到處都是包裹籃車，新進待處理的包裹都已堆到電梯口，連走動的位置都沒有。而快包股、包裹股的投遞同仁只能拼命送盡量送，1車250多件包裹載不完怎麼辦？僅能分2趟、3趟送，不知道總公司有沒有看到底層同仁的辛苦？還是只會看著報表數字想著今年要裁幾個段？

▲▼過年前夕，各地郵局出現爆量包裹，郵差苦不堪言。（圖／記者李姿慧翻攝）

台郵產工指出，上收運輸包封車的同仁辛苦程度更是倍增，平常3趟局收就滿車的包裹、掛號、各類國際郵件，春節前更是從1月9日開始就天天加收，3趟跑不完，加收到4趟、5趟都有。上班表定時間從10時30分到晚上20時00分，9個半小時的上班時間，表定休息90分鐘，又有誰能完整休到90分鐘？靠著加收才勉強達成20時「準時」下班，公司卻稱作業正常，1月13日前交寄包裹可過年前送達，根本是平行時空。

台灣郵政產業工會表示，對照同仁加班與過勞，郵務處好整以暇的截郵日期完全不食人間煙火，更印證了長期的人力不足難以應對尖峰時期的需求。

▲過年前夕，各地郵局出現爆量包裹，郵差苦不堪言。（圖／記者李姿慧翻攝）

工會強調，對於已訂下的春節截郵日期，工會要求郵政公司務必落實先進先出的原則，貫徹截郵時間，莫讓截郵後的包裹偷渡時效。並在往後重大節日的截郵日期更往前推算至少10個工作天、效法宅配同業於前1個月公告周知。與現場脫節、虛有其表的截郵時間無濟於事，「不應該用基層過勞加班掩飾公司管理失當的錯誤！」

中華郵政公司表示，分揀設備1月10日之前確實有故障，但現在已經修好，周末這2天會加班處理，日前也已經公告籲民眾提前交寄，1月13日前交寄，將會在年關前送完，目前已經全力加班消化，作業正常。

▲過年前夕，各地郵局出現爆量包裹，郵差苦不堪言。（圖／記者李姿慧翻攝）

中華郵政公司指出，今年春節的量比平常多1成多，相較過往春節量沒有大幅增加很多，但因為都集中這個時段交寄，加上民間業者提早截郵，很多包裹量轉到中華郵政，確實壓力比較大，但中華郵政有普及化義務，此次大約一周前公告截郵，針對未來是否提早，仍要考慮民眾需求以及用郵權利，因此會依照投遞量能和處理量，來評估和合理截郵天數。

中華郵政表示，若民眾是1月13日前交遞，將會在過年前完成投遞，但13日過後才交寄，或者食品有期限考量，建議可利用快捷。