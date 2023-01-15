直擊限定「11號公車」7人合力發動！　網友見廣告8字亮點笑了

記者曾筠淇／綜合報導

有坐過公車，但有推過公車嗎？一名網友日前在街頭直擊「11路公車」，大家又推又拉，合力讓公車往前，讓他直呼是最美風景！影片曝光後，吸引7千多人朝聖按讚，其中還有不少網友看到公車上的廣告後，嘴角忍不住上揚。

這名網友在臉書社團「爆料公社」發布Reels，並直呼「台灣TW最美的風景！」從他貼出的影片可見，這台813公車疑似故障失去動力，完全前進不了，因此就由警察、民眾共7人合力推動，有些人拉、有些人推，最後才終於讓公車成功暫靠在路邊，不擋住馬路上的騎士。

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▲警民合力推公車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片曝光後，不少網友直呼，「為什麼他們的公車比較好玩」、「好有趣的經驗，拉公車」、「人生難得經驗，不是你想推，就能遇得到拋錨的公車可以推的」、「公車乘客變推車乘客」、「原來公車是推得動的」、「名符其實的11號公車」、「我一定是坐在車上錄限動的那一個」、「最前面一隻手拉車，勇」、「真綠能公車」、「自己選的公車，哭著也要推完」。

此外，仔細看公車就會發現，上頭印著「新安東京海上產險」的廣告，「新安到了，心就安了」。因此也有大票網友忍不住調侃，「所以新安到了嗎」、「心安了」、「新安還沒到，沒辦法心安」、「最美的乘客，司機心安了」、「怎麼沒打給新安」、「新安：下次檔期就放這段」。