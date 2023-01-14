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爆料公社遭控「有中資背景」！貼文網路瘋傳　管理員霸氣回應

▲▼爆料公社被指控有中資背景。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲爆料公社被指控有中資背景。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

近日有網友爆料，臉書社團「爆料公社」背後有中資公司，更是貼出了相關證據，來佐證自己的說法。豈料貼文曝光後，慘遭爆社管理員打臉，更是怒嗆「如果你覺得不舒服，可以退出社團」，回應相當霸氣。

「爆料公社」管理員李艾莉14日出面回應，不曉得是誰傳出謠言，指稱爆料公社是中資，只是鍵盤敲一敲就開始汙衊人，甚至連查證都沒有，還有一堆人不斷轉傳，讓她感到無奈。

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李艾莉說，爆料公社存在已有許久，老社員都會知道，版主們是志同道合的志工，社團剛開始創立，是為了提供發聲的管道，一言堂也是一貫的作風，現在卻莫名被潑髒水、染紅，因此感到十分可笑，「是不是我們必須聽你們的話，才是正確的顏色？」

李艾莉強調，社團是獨立運作、沒有中資背景，如果覺得不喜歡貼文，可以退出不看，有什麼不理解的事，也可以詢問其他社員，不要什麼都不問又自己腦補，亂傳謠言一律封鎖。

▲▼爆料公社被指控有中資背景。（圖／翻攝經濟部、BLC官網）

▲實際上網查詢，可以發現爆料公社的英文名稱為「BAOLIAO COMMUNE CO., LTD.」。（圖／翻攝經濟部）

李艾莉之所以會發出這篇澄清文，是因為有名網友在臉書上指控，爆料公社並非普通社團，而是登記在英屬維京群島的海外公司、資本額高達4,200萬元，再將代表法人「BLC Group Holdings」複製上網搜尋，可以找到一間登記在香港的同名公司，中文名字為「聚豪天下集團（控股）有限公司」。該名網友指稱，他「合理推斷」爆料公社背後是中資運作，再回頭看看社團內炒作得沸沸揚揚的流水席之亂，不禁細絲極恐。

不過，實際到「台灣公司網」查詢，可以發現爆料公社股份有限公司的英文名稱為「BAOLIAO COMMUNE CO., LTD.」，代表法人則是「BLC Group Holding Linited」，其中的BLC看起來似乎是「BAOLIAO COMMUNE」的縮寫。

▲▼爆料公社被指控有中資背景。（圖／翻攝經濟部、BLC官網）

▲聚豪天下集團的官網有寫著，公司的英文名稱為「BUSINESS LINKS CONSULTANCY LTD」。（圖／翻攝經濟部、BLC官網）

至於網友所說的「聚豪天下集團（控股）有限公司」，英文名稱則是「BUSINESS LINKS CONSULTANCY LTD」，簡稱為「BLC GROUP (HOLDINGS) LIMITED」，其中的BLC應是「BUSINESS LINKS CONSULTANCY」的縮寫，2者的名稱似乎沒有關聯。

 

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