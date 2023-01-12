恐怖公車癡漢！吐舌狂送飛吻「下秒撲過來」　女嚇壞：不可以

▲國外女子搭公車遇到詭異男子。（圖／翻攝自在e5mes TikTok）

圖文／CTWANT

出門在外一定要保護好自己！國外一名女子在搭公車時，對面坐了陌生男子，對方看著她先是微笑，接著吐舌還對自己的手狂親，最後甚至整個人衝過來，嚇得她大聲制止：「不可以！」

這段名為「pov: ur a woman」的影片在TikTok平台引發討論，尚不清楚地點在哪，不過看起來似乎是在英國倫敦的一輛公車上，原始影片大約5分鐘，但有經過剪輯。畫面中可見，女子對面坐了一名身穿深綠色上衣、頭戴毛帽的男子，對方似乎不知道在錄影，一直盯著她，示意她不要出聲，還吐了吐舌，隨後比了一個讚，並一連做出好幾下「飛吻」的手勢，讓人感覺很不舒服。

最後，男子從座位上站起來，原以為是要下車，沒想到他靠近女子，似乎要猛撲過去，嚇得女子迅速摀住臉，大聲拒絕：「不要，不要」，同時抬腳作勢要踢對方，將男子給逼退，她則趁機趕緊下車離開。

▲男子直接走上前來。（圖／翻攝自在e5mes TikTok）

影片曝光後，不少網友都傻眼，紛紛留言：「天啊，太可怕了」、「希望妳沒事」、「我會嚇壞的」、「搞什麼鬼」、「很遺憾妳遇到這種事」，也有許多人建議：「我會下車，再等下一班公車」、「妳應該大吵大鬧，讓其他人知道」、「我會大聲尖叫」。

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