北科大宿舍醉漢闖入「佔床位睡翻」！警察來叫才醒　真實身分曝光

▲北科大男宿傳醉漢闖入，還直接霸佔床位睡翻。（圖／翻攝爆料公社）

記者林育綾／台北報導

台北科技大學男生宿舍今（14）日凌晨傳出遭醉漢闖入、霸佔床位事件，還睡到不省人事，讓住宿生嚇得報警，警方爬上床不斷呼喚「先生、醒來！」、「你住這裡嗎？」費了九牛二虎之力才終於把他叫醒。後續校方查詢發現，闖入者也是學校住宿生，將依照宿舍管理辦法懲處。

今清晨一名醉漢闖入北科大男生宿舍，該校住宿生在臉書《爆料公社》發文指出，室友凌晨時走去廁所，不料一開門就有一名醉漢闖入，還爬到他的上鋪床位直接睡翻，他和室友都趕不走，只好報警處理。

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▲北科大男宿傳醉漢闖入，還爬上當事人的上舖床位，直接睡翻。（圖／翻攝爆料公社）

警方抵達現場後也爬上床，不斷呼喚「先生、先生！」、「醒來！」、「你住這裡嗎？」、「下來！」費了一陣力氣才終於將該醉漢叫醒。醉漢被帶走前，還差點把該房住宿生的運動鞋穿走，他們也趕緊制止行為。

影片PO出後引發迴響，網友也紛紛說「警察辛苦了，下次要帶小蜜蜂喊，保護喉嚨！」、「喝醉了還能選上舖睡也是醉了」、「如果是發生在女生宿舍怎麼辦？」、「沒有警衛或保全或電子門禁之類的？他怎麼進去的？」、「醉漢竟能跑到宿舍睡覺，沒有舍監嗎？」

▲警方抵達現場後也爬上床，費了一陣力氣才終於將該醉漢叫醒。（圖／翻攝爆料公社）

而北科大在後續回應表示，「經查這位誤闖他人宿舍房間者為住宿生，本校將依學生宿舍管理辦法，針對其酒醉不當行為召開獎懲會議懲處。」