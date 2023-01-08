南韓考慮緊急採購以色列「探測系統」　防北韓無人機侵門踏戶

▲南韓考慮推動從以色列採購先進的探測系統「Sky Spotter」。（圖／翻攝自拉斐爾官網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年12月26日派出5架無人機侵擾南韓領空，其中一架甚至進入到首爾北部，疑似成功拍攝位於首爾龍山區的總統辦公室。為此，南韓軍方研擬緊急向以色列國防技術公司拉斐爾購買擁有電眼之稱的探測系統「天空監視者」（Sky Spotter），以高解析度辨識是否為敵方派來的無人機、氣球，或是鳥群。

根據《韓聯社》，北韓派出的小型無人機甚至能穿越首爾核心地區的禁飛區域（P-73），南韓國防安全受到嚴重質疑，因此南韓軍方關係人士今（8）日透露，聯合參謀本部和陸軍正在推動緊急採購Sky Spotter的相關方案，評估該探測系統的需求。

Sky Spotter由以色列國防技術公司拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）研發，並部署在以色列境內。官網描述指出，以往雷達偵測到物體時只能以點標示，然而Sky Spotter具有「電子眼」的功能，可以具體辨別出飛行物的形體，協助軍方儘速判別出該物體是否為無人機、鳥群，或是氦氣氣球等。

去年12月26日北韓無人機越過軍事分界線（MDL）、侵擾南韓領空時，最初無人機在南韓雷達探測系統上便以「點」顯示，導致南韓軍方在分析該物體是否為北韓無人機的時間上至少長達1個多小時。

南韓軍方將在2月底前完成相關檢討工作，評估並判定是否需要推動採購Sky Spotter。