國軍展示「戰術型近程無人機」　操作手：因為是國產對它很有信心

記者蘇晏男／高雄報導

陸軍裝甲564旅今（11日）向媒體展示中科院新型的「戰術型近程無人飛行載具」（戰術型近程無人機）起飛，由兩人一組操作。操作手馬榕蔚表示，這款新型無人機符合現行戰術作為，且操作起來比以往的款式更好，「因為是由國產製造的，對它很有信心」。

▲國軍「戰術型近程無人機」。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部11至12日舉行「國軍112年春節加強戰備媒體參訪活動」，陸軍裝甲564旅聯兵三營戰備部隊藉模擬反機降作戰「仿真實戰」場景，實施縮短距離「實兵對抗」，其中一個橋段，是戰術型近程無人機起飛。每台無人機至少佩兩名士兵，一人負責監看，另一人則執行操作。

裝甲564旅旅長李有金少將指出，這款新型無人機由中科院研發，性能優異，佩附在564旅各營級。聯兵三營營長王凱倫則說，戰術型近程無人機在戰場監偵部分，可提前在數十公里外掌握最新狀況。

無人機操作手、聯兵營火力聯監偵排副排長馬榕蔚士官長說，此戰術無人機由中科院自行研發，可現行戰術運用，對視距外不明目標，實施限地偵查，並將即時影像回傳指揮所，供指揮官決策參考運用。

據了解，國軍操作無人機，是由監偵排人員輔導官兵到民航局考取無人機證照，待考到證照後，再去步訓部接訓新式無人機換裝訓練。對於受訓時間多久？馬榕蔚說，大概兩周，結訓後回到部隊，在利用操課時間持續訓練，且兩年得復訓一次。

馬榕蔚也透露，先前曾操作其他無人機經驗，但他認為，這款新型無人機符合現行戰術作為，且操作起來比以往的款式更好，「因為是由國產製造的，對它很有信心」。