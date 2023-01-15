護理妹「遭寄生蟲入侵」臥床插鼻胃管　7年後才驗出！恐終生治不好

▲泰絲在20歲那年染上怪病，必須插鼻胃管進食，經常臥病在床。（圖／翻攝Instagram@life_withtess）



記者吳美依／綜合報導

澳洲20歲少女泰絲（Tess Swift）即將取得護理系學位，全家赴泰國旅遊後卻染上怪病，只得到處求醫且不斷進出急診室，不僅被迫放棄夢想職業，還必須靠著鼻胃管進食。7年後，她終於被診斷出罹患罕見寄生蟲引發的「顎口線蟲病」（Gnathostomiasis），但器官損傷已經無法逆轉，痛苦症狀恐怕持續終生。

《澳洲新聞》報導，2015年，泰絲返國後開始感覺不適，起初以為是異國料理引發症狀，於是開刀切除闌尾，未料2、3天後又到醫院報到，而這就是夢魘的開始，「對於很多澳洲人而言，泰國都是非常熱門的旅遊景點，你不會想到只是去度假，竟然會發生這種事。這幾乎毀了我的人生。」

接下來7年多，泰絲飽受慢性噁心及疼痛症狀所苦，後來還因為消化道部分癱瘓插上鼻胃管，卻也因此出現併發症。由於長年病痛纏身，她被診斷出嚴重憂鬱症、焦慮症及創傷後壓力症候群（PTSD），只得搬回老家與父母同住，且根本無法正常生活，失去大部分的朋友，沉重醫療費更為家庭帶來龐大經濟負擔。

▲泰絲坦言人生就像被毀了，但仍樂觀生活下去。（圖／翻攝Instagram@life_withtess）



泰絲被診斷出千百種可能病灶，包括飲食失調或腸躁症，但每一種治療都沒有效果，直到2022年11月才收到診斷書，而這份檢測還因為疫情爆發而延宕三年。儘管她立即展開治療，但寄生蟲已在體內太多年，對身體造成不可逆的傷害，受損神經無法恢復，相關併發症恐怕持續一輩子，直到出現新的治療方式為止。

「顎口線蟲病」最常見於亞洲，尤其是泰國、日本及東南亞地區，若吃下未煮熟的受感染淡水魚、鰻魚、青蛙及爬蟲類，就可能感染。初期症狀包括發燒、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、過度疲倦、食慾不振，也可能沒有症狀。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，寄生蟲進入人體後，能夠穿過胃壁、腸壁或肝臟，進入各種身體器官，例如肝臟、膀胱、眼睛、耳朵、皮膚下、大腦及神經系統。若進入神經系統或脊椎，可能導致嚴重神經疼痛及肌肉癱瘓，若進入大腦，恐怕導致頭痛、昏迷、甚至死亡。