泰男狂吃「生牛肉」結果慘了！　2m蛔蟲直接從肛門掉出來

▲泰國男子阿瑪力熱愛吃生牛肉，結果2公尺蛔蟲直接從肛門掉出來。（圖／翻攝自TikTok／tex2499）



記者張方瑀／綜合報導

生牛肉是許多人喜歡的經典菜餚，但在食用時一定要特別注意衛生問題，泰國一名男子就非常熱愛這道菜，每個月都會吃上數次，結果他某日心血來潮，決定在睡前吃下驅蟲藥，沒想到竟有一條2公尺長的蛔蟲直接從他的肛門滑出來。

根據《Thaiger》報導，28歲的泰國男子阿瑪力（Amphrah Phaya）日前在TikTok上傳一段影片，講述了自己生吃牛肉的慘痛經歷。阿瑪力非常熱愛生食，尤其是生牛肉沾上泰式辣醬，他在過去3年裡，幾乎每個月都會吃上數次，結果他日前心血來潮決定在睡前吃驅蟲藥，卻成為一場惡夢。

※文末影片恐造成不適，請斟酌觀看。

阿瑪力說，隔天早上醒來他一到廁所，立刻感覺有東西從肛門掉出來，結果低頭一看，竟是一隻約2公尺長的白色蛔蟲，「我一站起來牠就掉出來，還一直不斷蠕動，我還以為是自己的腸子掉出來了。」

阿瑪力說，在蛔蟲排出前跟之後，他的肚子都沒有任何不適感，而他也警告網友，愛好生食的人一定要控制食慾，「我知道這些味道很好，但現在我告訴你，我已經受夠了，我再也不敢吃了。」