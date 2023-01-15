媽喊「臭藥丸吃20年很有效」　他一看傻了：我能活到現在是奇蹟

▲媽媽拿正露丸給原PO。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人家中必備有百年歷史的「正露丸」，該藥也因為味道濃厚被稱為「臭藥丸仔」。一名網友表示，日前身體不舒服，媽媽就拿出正露丸給他吃，說「吃了20幾年都很有效」，結果他看了一下包裝才知道對方的意思，「這罐居然過期20幾年了！」文章曝光後，網友紛紛笑說「陳年的比較厲害」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，最近他得到腸胃炎不舒服，媽媽就塞了一罐正露丸給他，說「這個吃了20幾年都很有效」。他一時沒有反應過來，下秒才驚覺不對勁，「不對啊，怎麼會吃了20幾年？」隨即拿出正露丸並查看一下外包裝，發現那罐藥早已過期20幾年。

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從原PO上傳的照片也可以看到，包裝上標示的有效期限是1999年4月，距離至今已經過期將近24年之久，也難怪原PO看到會如此震驚，並說「我能活到現在真的是奇蹟啊」。

▲原PO發現正露丸已經過期超過20年。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不少網友看到後紛紛笑說，「以毒攻毒」、「媽媽會說這不會壞掉的」、「你吃到仙丹，還不感謝祖宗」、「老人家只知道保存，沒有期限」、「適者生存，不適者投胎」、「陳年的藥效可能也強化了」、「可以當傳家古董」、「開瓶後不走味，20年如一日，還是當初那個味兒」、「煉丹沒有個20年起跳是煉不成的」、「該消滅的腸胃病毒都幫你消滅了，差點連你也帶走了」。

也有人透露正露丸還有其他效用，「這個一罐講真的可以吃八代也吃不完，我就想問，這為啥要賣這麼大一罐？我家裡那罐不是拿來吃的，擺在那邊方圓五百里沒有蟑螂敢靠近」、「我是把正露丸當防蟑螂的藥丸，蟑螂很怕這個的」、「正露丸，蟑螂不會靠近的」。