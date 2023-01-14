江小漁酸菜魚爆賣過期品...秒變店休　員工店內裝忙「拒絕回應」

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

台中市知名連鎖餐飲「江小漁酸菜魚鍋」驚爆販賣過期巴沙魚，台中市府接獲檢舉後出動多組人員前往該公司總部與直營店、倉儲點、分店稽查，查獲已逾期的巴沙魚39噸、芙蓉魚570公斤，以及相關醬料、配料，《ETtoday新聞雲》記者前往大墩店，店門口已貼出公告表示內部整修，暫停營業5天，而店內明明有員工在工作，卻拚命裝忙不理會前來採訪的記者，也不願開門說明。

▲台中名店江小漁酸菜魚爆出使用過期巴沙魚後，緊急貼出店休公告，店內員工也拒絕開門說明。（圖／記者白珈陽攝）



▲台中名店江小漁酸菜魚爆出使用過期巴沙魚後，貼出店休公告。（圖／記者白珈陽攝）

爆出儲存、販賣過期魚肉的「江小漁酸菜魚鍋」為台中起家的名店，現在已在中部有數家分店，餐點主打浮誇系、巨無霸份量，還有多達18種口味不怕客人吃膩，在網路上一片好評與推薦，Google評價平均有4.5顆星，昨（13）日晚間稽查人員上門稽查，14日總店即貼出「尾牙店休」消息，預告1月19日才恢復營業；而大墩店今日還有員工在店內打掃，但門口貼出內部整修停業至18日的公告。

台中市衛生局表示，中市西區有連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚（鯰魚），改標銷售給加盟商及提供消費者食用，市府衛生局聯合南投縣、彰化縣衛生局，昨前往該公司總部與直營店、南屯區倉儲點，及加盟業者的西屯分店、南投埔里分店、彰化縣雲林分店等3家，同步進行稽查，衛生局指出，在場查獲過期巴沙魚總重約39噸、芙蓉魚570公斤、醬（配）料56.68公斤，已立即全數封存，遏止逾期產品流入市面，並由地檢署偵辦。

▲相關過期食品目前已全數封存。（圖／台中市政府衛生局提供）