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遭控洩漏吹哨者個資　台中市府駁斥「依規辦理」

▲遭控洩漏吹哨者個資，台中市府駁斥「依規辦理」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭控洩漏吹哨者個資，台中市府駁斥「依規辦理」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名L男子爆料自己曾任職的食品工廠立崧食品張姓老闆涉嫌販賣過期商品，但第二次檢舉完還沒看到衛生局人員前往稽查，放在凍庫、堆積成山的過期商品全被清空，連老闆都知道檢舉人是他，質疑食安處洩露其吹哨者身分。台中市新聞局長鄭照新今天駁斥指控，強調過程嚴守保密原則，市府依規辦理。

鄭照新指出，此案在調查過程謹守保密原則，衛生局接獲通報後，就將資料移送檢調，訴諸司法，並沒有檢舉人指控洩密的情事發生。台中地檢署則僅透露，現已經成立專案小組，其餘皆不願多談。

▲遭爆料「改很大」！出貨過期冷凍食品給量販、直播平台，立崧老闆神隱丟聲明。（圖／記者許權毅攝）

▲遭爆料「改很大」！食品大廠立崧被前員工指控販售過期冷凍食品。（圖／記者許權毅攝）

32歲L男表示，他在立崧食品任職約5年，公司主要販售烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品。L男指出，到職約1年後竟發現，張姓老闆會下令員工將已過期的食品標籤撕下，在紙箱外貼上新的未過期標籤來出貨，由於同事都是來討生活的，儘管知道這樣不對，為了生計卻也敢怒不敢言。

L男指出，隱忍多年，他受不了良心譴責，為了民眾的健康，也替自己做功德，決定跳出來將事實踢爆，在9月21日他先跑到食安處檢舉，之後一周公司都還在出貨過期產品，未見衛生所人員前來稽查，直至9月27日下午4時許，張姓老闆突然將所有過期產品庫存移出公司，不知去向。

L男認為，疑有衛生人員向老闆私下通報，是內神通外鬼，才讓老闆將貨品移走，連監視器畫面都疑被銷毀，不留一點證據。事後，老闆還傳LINE訊息給他「我當你是小弟」，還多次撥打電話，部分員工也知道他向食安處檢舉，讓他不得不懷疑，他的「吹哨者」身分被相關單位洩露。

不過立崧食品廠張姓老闆喊冤，指稱廠內商品都不夠出了，怎麼可能改標，反控遭L男疑似不滿公司不肯借錢給他，才會自導自演，惡意檢舉、抹黑公司。

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