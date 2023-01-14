台中連鎖餐廳驚見39噸過期巴沙魚　改標再賣「全數封存」業者法辦

▲衛生局人員昨查獲過期巴沙魚39噸。（圖／台中市政府衛生局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府日前接獲民眾檢舉，西區某連鎖餐飲業者，涉嫌儲存、販賣過期的巴沙魚（鯰魚），13日台中、南投、彰化衛生局啟動多組稽查人力，前往該公司總部與直營店、倉儲點、分店，查獲已逾期的巴沙魚39噸、芙蓉魚570公斤，以及相關醬料、配料，目前已全數封存，並由地檢署偵辦。

台中市衛生局表示，中市西區有連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚（鯰魚），改標銷售給加盟商及提供消費者食用，市府衛生局聯合南投縣、彰化縣衛生局，昨前往該公司總部與直營店、南屯區倉儲點，及加盟業者的西屯分店、南投埔里分店、彰化縣雲林分店等3家，同步進行稽查。

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衛生局指出，衛生局人員在場查獲過期巴沙魚總重約39噸、芙蓉魚570公斤、醬（配）料56.68公斤，已立即全數封存，遏止逾期產品流入市面。

▲相關過期食品目前已全數封存。（圖／台中市政府衛生局提供）

衛生局說明，該業者儲存及將過期品重新標示，販售給下游不知情的加盟商，涉違反刑事詐欺行為，以及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，依食安法第44條第1項第2款規定可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。另此案因涉違反刑事詐欺行為，後續將移送地檢署偵辦，市府後續也將積極與檢調合作，攜手打擊不法食安案件，保障市民健康。

▲衛生局人員在場查獲過期巴沙魚總重約39噸、芙蓉魚570公斤、醬（配）料56.68公斤。（圖／台中市政府衛生局提供）

衛生局呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定，落實衛生自主管理，勿存有不法或僥倖，如經查獲違規將依法處辦；另也提醒消費者購買食品務必看清有效日期，如有來源或標示不明的產品應避免購買，也可向衛生局反映，共同把關食品安全。