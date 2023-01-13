陪主管應酬突斷片　OL飯店驚醒：內褲外褲全被脫到大腿！

▲OL指控主管趁她酒醉時帶她去飯店性侵。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名OL指控男主管找她一起去和客戶吃飯，主管卻趁她喝醉的時候，帶她去飯店開房性侵得逞，但主管辯稱，當時是被害人泥醉大吐，所以帶她去附近飯店休息，還幫忙打電話找被害人的朋友去陪伴，由於全案只有被害人單一指述，缺乏相關佐證，台北地檢署13日以罪嫌不足等理由，處分不起訴這名主管。

據了解，被害OL提告表示，她在2022年2月間某天晚上，突然被主管找去中山北路1間日式料理店陪客戶吃飯，後來她喝醉了，被主管帶進飯店房間，她依稀感覺到主管把手伸進她的內衣裡搓揉胸部，勉強睜開眼睛發現，內外褲都被脫到大腿，等到清醒察覺自己遭性侵後，趕緊打電話通知朋友和男友到飯店。

主管喊冤否認性侵，解釋當天因為應酬對象是被害人負責的客戶，所以才找被害人一起去吃飯，沒想到被害人喝到泥醉，只好把被害人帶到附近的飯店，簡單幫被害人稍微擦拭一下身上的嘔吐物後，打電話請被害人的女性朋友去陪伴，然後他就先離開了。

雖然監視器有拍下主管扶著泥醉的被害人進入房間的畫面，被害人的女性朋友與後來到場的男友，都作證聽到被害人醒來就說遭性侵，但因被害人記憶模糊且片段，沒有其他事證可證明主管和被害人獨處的時候，到底發生了什麼事情，檢察官最後處分不起訴。