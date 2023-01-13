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一房一鳳！汽車旅館藏春色　移民署嘉義縣專勤隊瓦解應召集團

▲▼ 汽車旅館暗藏春色 移民署嘉義縣專勤隊瓦解色情應召集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

▲汽車旅館暗藏春色，移民署嘉義縣專勤隊瓦解色情應召集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，嘉義地區汽車旅館及出租套房常有穿著清涼外籍女子出入，疑似違法從事性交易，經移民官循線蒐證後，報請臺灣嘉義地方檢察署指揮偵辦，進而破獲以張姓及李姓主嫌為首的色情應召站集團，拘提及傳喚通知11名集團成員到案，現場查獲外籍應召女子9名，並扣押帳冊、保險套300多枚、不法所得新臺幣26萬元等證物，全案依違反妨害風化等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼ 汽車旅館暗藏春色 移民署嘉義縣專勤隊瓦解色情應召集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

嘉義縣專勤隊與調查局嘉義市調查站組成專案小組，並會同嘉義縣、嘉義市政府、南投縣政府警察局、移民署南區事務大隊科技偵查隊及臺東縣專勤隊等單位，見時機成熟，前往鎖定的汽車旅館及出租套房執行搜索，僅20間房間中竟然發現近半的房間各住1名外籍應召女子，經專案小組個別調查，這些女子分別來自越南、泰國及中國，身分有失聯移工、逾期停留觀光人士及外籍配偶等，每次性交易價碼約為新臺幣3,000元至4,000元不等，每日接客4至5名以上。

▲▼ 汽車旅館暗藏春色 移民署嘉義縣專勤隊瓦解色情應召集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

經移民官調查，張姓及李姓為首的主嫌策劃色情應召站集團運作方式及進行縝密分工，底下成員有的專責招募應召女子及提供性交易處所，有的專責在各網路論壇及通訊軟體刊載色情廣告招攬男客，另外還有人擔任馬伕專責運送保險套、潤滑劑、藥品、協助訂房、轉交房租及匯款等外務工作。成員們分工明細且做事謹慎，但仍難逃移民官連日蒐證，一一被移民官拘提到案及調查移送。

▲▼ 汽車旅館暗藏春色 移民署嘉義縣專勤隊瓦解色情應召集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍呼籲，為淨化治安及維護社會秩序，移民署與檢警調等執法單位將持續合作，查察特種營業場所，並提醒民眾勿涉足是類場所，若發現外來人口在我國從事任何不法活動，或有遭受不法逼迫或迫害等情事，請踴躍向移民署及檢警調等執法機關檢舉，共同打擊不法。

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