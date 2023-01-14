嘉義應召站被抄！田慎節喊「設立性專區」：沒什麼事一炮不能解決

記者柯振中／綜合報導

嘉義日前在汽車旅館查獲了色情應召站集團，新科議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（下稱田慎節）得知消息後，也再度強調工作專區的重要性。為此，她14日再度說明，性產業能夠提供的服務相當多元，不僅僅限於性交易，且「人生沒有什麼事情是一炮不能解決的，如果有，就來兩炮。」，如果成立了性專區，也能讓失意的人得到安慰。

田慎節表示，嘉義專勤隊日前在汽車旅館查獲了色情應召站，這讓她想要強調，工作專區相當重要，否則紅包錢可能會因此消失，且就連外籍移工的紅包也會不見。

▼田慎節喊話設立性專區：沒有什麼事一炮不能解決。（圖／翻攝臉書／Molly 翎熹）



時隔約1天左右，田慎節再度發文，性專區除了能夠排解生理需求，也許還能讓失意的人感覺「有個地方能得到擁抱」，進而認為自己還能擁有一點價值。

田慎節說，性產業能夠提供的服務十分多元，不僅僅是性交易，也有些人期待能夠得到真實的陪伴，「能說說話就好。」她指出，如今的通訊軟體相當便捷、發達，不過碰到心聲與感受想要訴說時，反而會更加窒礙難行。

田慎節感嘆，人難免會有趕到孤單的時候，於是她上傳了一段影片，希望能讓大家感到些許愉悅，「人生沒有什麼事情是一炮不能解決的，如果有，就來兩炮。」