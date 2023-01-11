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混血正妹喝掛驚見身旁躺裸男　驗DNA更崩潰...好友先撿屍！

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年輕美眉跟信任的男性好友到夜店喝趴，竟遭對方撿屍性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1位年輕混血美眉回台讀大學，2021年和好友吳男到夜店喝醉斷片，醒來赫見自己與昨晚剛認識的黃男同床赤裸，驚叫哭喊吳男怎沒保護她，得知吳男竟也性侵她，更加崩潰，吳男2人挨告起初狡辯女方同意上床，被起訴後才認罪，允諾各賠償40萬元給美眉達成和解，台北地院審理認定吳男2人均有悔意，依情堪憫恕規定將2人所犯乘機性交罪各判刑1年8月與1年9月、各緩刑2年與3年，可上訴。

本案美眉於事發時尚未20歲，2021年4月22日，她接受當時19歲吳男邀約，到北市忠孝東路1家夜店聚會喝酒，席間認識黃男等人，美眉雖找1位姊妹淘作伴，但隔天(23日)凌晨姊妹淘先閃，醉醺醺的美眉被吳男和黃男叫車送到黃男的朋友家，接下來美眉斷片，醒來已經天亮。

她強忍宿醉頭痛起身，赫見自己全身光溜溜躺在陌生房間的床上，轉頭又驚見黃男一絲不掛躺在她身邊，美眉檢查自己身體知道出事了，慌亂哭叫，質問被嚇醒的黃男這一切怎麼回事，為何吳男不見人影、沒有保護她。

▲▼夜店親吻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲吳男2人起初辯稱美眉同意上床，美眉強調對2人不來電，臭罵2男趁她喝醉佔便宜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

黃男招認凌晨和吳男將美眉送上床後，吳男先溜進房和美眉嘿咻，他等到吳男完事走人，跟著進房一親芳澤。美眉聽完更加崩潰，趕緊到醫院驗傷，果真在體內驗出2名男子的DNA，事後證明就是吳男與黃男幹的好事。

吳男2人到案之初都否認性侵，辯稱美眉當時表明願意，美眉堅稱不可能，她對吳男沒意思，跟黃男更是剛認識、怎可能輕易答應，臭罵2男趁她喝醉佔便宜。

檢方勘驗夜店監視畫面，確認美眉離開時雖能自己走路，但眼神呆滯、步履蹣跚，進電梯時還用手扶牆狀似站不穩，顯然已醉到意識不清，據此認定吳男2人趁人之危，依乘機性交罪嫌起訴2男。

吳男2人在審理時鬆口認罪，各自允諾賠償40萬元與美眉和解取得原諒，法官指吳男2人犯行均不可取，但已有悔意也都沒前科，尚非極惡之人，應已記取教訓而無再犯之虞，若判處最低法定刑3年徒刑，仍有情輕法重之憾，因此依情堪憫恕規定減刑，輕判吳男1年8月徒刑、緩刑2年，黃男判刑1年9月、緩刑3年，2人須分期付清賠款，否則會被撤銷緩刑，全案還可上訴。

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