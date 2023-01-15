老闆單身掛布條！一句客語「台ㄎㄧㄡˋ媽」被轟歧視　本尊現身了

▲布條內容引發討論。（圖／翻攝自Facebook／陳先生通訊）

記者曾筠淇／綜合報導

每當有優惠或開幕活動，不少店家都會掛上紅色布條，不過，近幾年也有些老闆發揮創意，掛布條就為吸引路過的民眾注意。而近日就有網友留意到，新竹的「陳先生通訊」掛布條說老闆單身，不過「台ㄎㄧㄡˋ媽」先不要！而這句話，就讓底下網友戰翻了。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼文，直呼「客家人才懂的！」從他貼出的照片可見，這家「陳先生通訊」底下掛著紅色布條，上頭寫著「老闆單身中，但台ㄎㄧㄡˋ媽先不要」。事實上，「台ㄎㄧㄡˋ媽」（大箍嫲）是客家話，指身材胖大的女人。

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紅布條的意思曝光後，一票網友認為不妥當，「就是有這種喜歡歧視胖的人，祝福這位老闆單身到老」、「難怪老闆會單身」、「這不就是歧視嗎」、「這種話聽起來就好像對方是剩品一樣，讓人感到相當不尊重」、「這句本來就不算好的形容詞，說是開玩笑有點不妥」、「有考慮過台ㄎㄧㄡˋ媽的心情嗎」。

不過，也有些網友覺得這沒什麼，不必太認真，「不覺得是歧視，只是每個人喜歡與選擇的類型標準不同罷了，如果換成我單身，但是長太美、太帥的先不要，請問這是在歧視帥哥、美女嗎」、「我是客家人也是胖，看到這個反而會心一笑欸」、「怎麼？現在喜歡一個人還要被其他人決定嗎」、「列出擇偶條件就是歧視嗎」。

▲▼老闆現身回應。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

也有網友幫老闆說話，「老闆根本就沒有歧視任何人，純屬娛樂好嗎？我認識這老闆很久了（應該有十年了），老闆是個超級有愛心的人」、「我是他隔壁的鄰居店家（開中大碼女裝），他掛這個布條我就覺得是開玩笑，至於好不好笑就依個人觀感而定，其實他平常為人很好相處，也不是真的歧視棉花糖族群」、「我隔壁鄰居是客家人、人很樸實很熱心、且一點都不吝嗇」。

眼見網友狂轟，「陳先生」本尊也現身回應，「我是此間通訊的負責人，掛紅布條主要是和左鄰右舍鬧著玩，沒有要徵友的意思，我本身也是『台ㄎㄧㄡ`古』（大箍牯，指身材肥胖的男人），不好意思讓各位有不愉快的觀賞體驗，如果讓大家覺得不舒服覺得難受，我在這邊跟大家道歉，對不起」。他還說，「我本身『台ㄎㄧㄡ`古』，也很常跟『台ㄎㄧㄡˋ媽』交往，屬於口嫌體正直那種」。

事後，「陳先生通訊」粉專也發文致歉，當初掛紅布條的本意是想娛樂左鄰右舍，讓大家知道在地的湖口人也能很幽默，但如果冒犯到某些鄉親，「我在這邊和你們道歉，陳先生本身也是台ㄎ一ㄡ`古，地方長輩知道我單身時有些很熱情介紹，不過往往和我一樣台ㄎㄧㄡ`的居多」。

▲老闆常換紅布條。（圖／翻攝自Facebook／陳先生通訊）

此外，還有網友在貼文底下表示「陳先生第四次上路觀，這次換內容了」、「又換布條了啊」。實際查看「陳先生通訊」粉專，店家確實時不時會換布條，過去就曾掛過「紅布條被風吹走只好重掛一次，翠狗（指可憐）」、「原本打算撤紅布條，但對面開幕繼續掛」等。