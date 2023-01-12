地上驚見「石頭＋檳榔」神秘儀式！內行驚喊：不要碰...原因曝光

▲石頭和檳榔有規則地依序排列。（圖／謝姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者鄭文晴／綜合報導

每個民族、地方都有不同的傳統信仰，千萬別鐵齒而隨意觸碰。一名謝姓網友在臉書分享3張照片，只見地板上井然有序地放著完整和切片檳榔，且檳榔下方皆有放置一顆石頭，似乎是某種特殊儀式。

謝姓網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出3張圖片，附文並提醒大家「看到不要去觸碰喔」，因為這是卑南族祭祀。不少網友單看到圖片，都疑惑的表示「什麼摩斯密碼啊」、「這是什麼？為何擺這樣？」「遠看以為是蛋。」

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▲地上擺滿了檳榔。（圖／謝姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

謝姓網友表示，自己日前剛移居台東市知本建和社區，碰巧在路上看到地上滿是檳榔的特殊排列，讓他心生好奇詢問住在當地的同學，同學才解釋這是卑南族祭祀，祭師會用檳榔做祭儀，八社十部落，每個部落的擺設不一定相同，如果看到了「千萬不要去碰觸它！」

根據原住民委員會「原住民文獻」中指出，就卑南族的習俗而言，巫師進行各種儀式中，除了收穫祭期間巫師不能以檳榔進行巫術外，其他祭祀活動的物品，絕不能沒有檳榔。在祭儀中檳榔被視為人的化身，整粒的檳榔代表人的身體，蒂是它的頭部。每年的大獵祭，是家人從家屋到田野的重大活動，祭師們會以甜根子草橫置於路上，佈置象徵劃分聖界與凡界的門檻，再以去蒂的檳榔為祭禮，以防該年過世的亡靈跟隨。喪家出殯之後，把檳榔串成一串橫置路上，意在阻止鬼魂回家。

卑南族還以「檳榔陣」的巫術出名，他們認為菁仔是人，其蒂部像人的頭部，綠色果實則是人的身體，所以卑南族的巫師，會將小珠子塞入檳榔內部，有時還會加上鐵片，一旦欲使加害人頭痛，巫師即持針，重複刺及檳榔的蒂部，使人頭痛致死；或是以針刺檳榔肚子，使人肚痛而亡，而這些巫術故事，一直到今日，仍受到各族原住民深信而加以流傳。