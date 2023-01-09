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國民球鞋爭霸戰！「捷運同鞋會」改踩這雙　網笑：西門町超多

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲好幾個人都穿黑白配色的Dunk。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前「Superdry（極度乾燥）」、「THE NORTH FACE（北臉）」因太常撞同款外套，被台人笑稱「國民制服」，現在難道要出現「國民球鞋」了嗎？有網友搭捷運時，看到好幾個乘客腳上都穿「這雙鞋」，忍不住拍下照片笑呼「新 國民板鞋」，讓一票人超有感，「這鞋款一堆人穿，超扯！」

搭車網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，只見車廂裡有好幾個乘客穿著Nike的球鞋，仔細看還是同款，甚至連顏色都一樣，大撞黑白配色的Dunk。據悉，Nike的Dunk系列於1985年誕生，當時籃球運動盛行，Nike便結合Air Jordan 1、Legend、Terminato三雙籃球鞋的數據，鎖定大學籃球隊客群推出Dunk，上市果然引發轟動，後來也成為街頭流行鞋款之一，最經典的就是黑白配色。

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▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲原PO笑呼「新 國民板鞋」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

照片讓不少人紛紛笑出來，「西門峨嵋停車場附近密度最高」、「每天出門至少看到5個人穿」、「可惜沒有配上愛迪達套裝」、「還好當初沒買……某健身房教練都穿這一款鞋……都變成制服鞋了、鞋聚」、「到處都能撞的鞋子，一定是好鞋。」

還有網友直呼，「花了一堆錢，結果滿街跟你穿一樣的鞋子」、「隨時都有人跟我穿情侶鞋，我好暈」、「現在最多國中時期學校穿的鞋都變潮鞋，我真的暈」、「鞋子就是覺得好看百搭才會這麼多人穿，而且Dunk鞋版不浮誇的設計，是真的不會退流行。」

有趣的是，前幾日才有民眾在捷運上看到，車廂裡有5個乘客都穿著Nike的鞋子，其中3人撞款純白色的Air Force 1，看來「國民球鞋」稱號還有待爭奪。但也有人笑呼，反正都是Nike，不管是哪一個系列都可以做一件事，「感謝開示，All in Nike股票！」

▼Nike另一雙鞋也超夯。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

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