「上班到一半跑去考學測！」考場1幕藏洋蔥　8千人讚：太狠了

▲學生穿著超商制服來考試。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

112學年度大學學測今（13日）起一連三天登場，首日第一節考數學A，共有8萬7113人報考，就有網友貼出一張照片，教室的座位上有名考生，居然穿著超商的制服來考試，坐在位置上格外顯眼。有網友猜測，該名學生可能是上完大夜班後去考試，或是考完試要直接去上班。

有網友在「路上觀察學院」發文，貼出一張學測考場的照片，「怎麼有人上班上到一半來考學測？」只見照片上有名男學生穿著超商的制服，坐在教室的位置上特別顯眼。

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照片貼出後，立刻引起討論，6小時已有逾8千人點讚，「半工半讀，加油」、「其實是個勵志的故事」、「真的好狠喔，一邊上班一邊上課，未來可期」、「這個男人太狠了」、「優秀肯努力，這孩子很棒，讚」、「辛苦他了！如果是半工半讀，真的是很棒的孩子」。

▲網友心疼喊「半工半讀，辛苦了」 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

也有網友打趣回應，「結果是全聯先生來監考：請支援出題」、「我要大熱拿」、「點他肩膀說要大冰拿」、「同學，我要取貨，末三碼999」、「小7店員技能解鎖」。

其中，有網友感嘆，有些人家裡經濟狀況不好，學生時期就得在外打工賺錢，「所以你要好好珍惜，你家裡給你的優渥條件」、「並不是每個人的學生時代，都可以無憂無慮地過日子的」，「不是每個孩子人生都那麼順利，我學長高中喪父，他跟他弟半工半讀完成學業，他還讀到碩士，在我印象中他幾乎每天都在打工，號稱學校打工王，但是他是真的很樂觀正向，後來考到屏東的高工去當老師了，你如果人生順利你要珍惜」。