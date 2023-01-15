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乘客打翻飲料　北捷「神速清乾淨」效率驚呆法籍男：在歐洲不可能

▲▼捷運乘客打翻飲料！法籍男驚嘆北捷這時間內搞定　網：在歐洲不可能。（圖／翻攝自推特）

▲乘客在台北捷運車廂打翻飲料，北捷員工神速掃乾淨驚呆外國網友。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

台北捷運品質與便利性聞名全世界，其乾淨整潔度也讓許多到台旅遊、旅居的外國人忍不住讚嘆。一名旅居台灣的法國文學部落客分享，他日前在台北捷運上目擊有乘客打翻飲料，沒想到捷運員工在列車行經3站的時間，短短6分鐘之內就把飲料打掃乾淨，貼文一出立刻引發外國網友熱議。

旅台法國文學部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）日前在推特表示，他日前在台北捷運板南線善導寺站（BL13）目擊，有乘客在車廂內不小心打翻飲料，對方立刻按下紅色按鈕告知捷運人員，結果捷運人員的處理速度讓他十分佩服。

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他說，列車從善導寺站開到忠孝新生站（BL14）時，清潔人員就已經站在門口等待，列車開到忠孝復興站（BL15）時，有員工把清潔工具運送上車，當列車抵達忠孝敦化站（BL16）時，打翻的飲料已清理乾淨，整個處理時間僅短短6分鐘。

▲▼捷運乘客打翻飲料！法籍男驚嘆北捷這時間內搞定　網：在歐洲不可能。（圖／翻攝自推特）

▲博磊在北捷目擊，有乘客在車廂內打翻飲料，沒想到北捷員工在超短的時間內就清掃乾淨。（圖／翻攝自推特）

他還在下方留言處補充說，乘客不小心打翻飲料後，一邊按按鈕告知捷運人員一邊向現場其他人道歉，也向後來上車的清潔人員道歉，清潔人員還安慰對方說，任何人都可能發生這種事情，讓乘客以後多加小心就好。

貼文一出吸引不少外國網友留言，有人說，「這是真的，我住在台北，看過好幾遍」、「巴黎不可能有這種情況」、「歐洲不可能有這種事」、「太讚了，我很想念台灣，自從新冠肺炎發生以來，一直無法過去」。

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