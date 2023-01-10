新北三鶯線三峽站公告招商　規劃2.1萬坪共構開發大樓

▲新北三鶯線三峽站公告招商。（圖／新北捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北捷運局今（10日）舉辦捷運三鶯線三峽站2處捷運開發案招商說明會，介紹2處基地及招商條件，預估投資總金額41億元，已於2022年12月30日起公告招商。2處基地鄰近具學術氣氛及文化風格之臺北大學城，且鄰近三峽老街生活圈，生活機能佳，可吸引年輕家庭或退休族群移居，創造便利及優質的居住環境。

新北捷運局代理副局長鄭智銘表示，三峽站2處捷運開發案基地面積約1845坪及1718坪，可興建地上17層至18層及地下2層，總銷售樓地板面積約2.1萬坪之捷運共構大樓，可提供生活商場進駐，並設置托老、日照中心及社區心理衛生中心等公益設施，將與周邊文教社區共創更完善、優質的新三峽生活圈。

▲三峽站出入口1捷運開發量體模擬圖。

鄭代理副局長進一步說明，本案基地位於國慶路及三樹路交叉口，緊鄰龍埔國小、北大國小、三峽國中、臺北大學及國家教育研究院，具備豐富的學術文化氣息，且周邊整體街廓規劃完善，商業及生活機能完善，未來搭乘三鶯線可至鶯歌車站轉搭臺鐵西部幹線，或可藉由三鶯線延伸桃園八德路線銜接桃園綠線至桃園國際機場與高速鐵路，且距國道3號僅10分鐘車程，可快速抵達北北桃都會生活圈。

新北捷運局表示，投資申請書件訂於2023年5月30日截止收件，預計今年第3季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂，開發完成後可活絡並提升周邊地區之生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展，打造便捷且具藝文氛圍的宜居環境。

▲三峽站捷運開發願景圖。

▲三峽站出入口2捷運開發量體模擬圖。