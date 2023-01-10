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社會 社會焦點 保障人權

台中男無聊亂按！捷運站內警鈴大響...電梯停擺旅客嚇壞　

記者白珈陽／台中報導

捷運高鐵台中站未發生火警，卻遭不明人士觸動消防警報器，頓時鈴聲大作，連手扶梯與電梯也停止運轉，嚇壞在場旅客。捷警隊透過監視器以車追人，鎖定一名陳姓男子，陳男到案後辯稱「一時覺得好玩」才按下警報器，但警鈴大響後驚覺事態嚴重，遂逃離現場。警方依違反大眾捷運法將他開罰1萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳姓男子亂按捷運站消防警報器，遭警帶回捷運站，依法開罰1萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市捷運警察隊指出，該案發生於7日晚間11時許，接獲台中捷運行控中心通報，稱捷運高鐵台中站內的消防警報器遭人觸發，請捷警隊協助處理。

捷警隊到場後調閱監視器畫面，同時訪談現場人員，有一名清潔人員表示，當時看見1名男子在捷運站內消防警報器旁，形跡可疑，而警報器響起之後，該男立刻裝作沒事般快步走出捷運站。

▲▼陳男亂按警報器，捷運站內警鈴大響。下圖為捷警。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方查出男子走出捷運站後，騎乘機車離開，立刻調閱車籍鎖定車主，並在8日下午4時前往車籍地。車主陳姓男子（30多歲）見到警方上門，坦承涉案，警方請陳男至捷運高鐵站說明；陳男向站務人員表示，「因一時好玩，去操作消防警報器，等發現事態嚴重覺得害怕才趕緊離開」。

捷運警察隊長楊有騰表示，警報器是為因應火警發生時，能警告旅客迅速疏散、進行避難，在此提醒，若是隨意操作不但會違規受罰，亦有違法之虞。此外，捷警隊在「加強重要節日安全維護工作」方面，以《治安平穩》、《交通順暢》、《民眾安心》為主軸，讓民眾安心搭乘捷運，過好年。

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