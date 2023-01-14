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台東青少年弦樂團兒童合唱團　1／14聯合展演

▲台東青少年弦樂團兒童合唱團聯合展演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東青少年弦樂團兒童合唱團聯合展演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣立青少年弦樂團、兒童合唱團14日舉辦學習成果演出。共有弦樂團員30名、合唱團員96人參加，弦樂團團員經由公開甄選錄取，每週集中練習；兒童合唱團團員來自大武、新興、嘉蘭、台坂、大溪等5所國小組成，平時於各校內練習，每月1次集合團練。

「第5屆愛在弦唱間」台東縣立青少年弦樂團暨台東縣兒童合唱團聯合音樂會，下午2點30分在台東縣文化處藝文中心演藝廳舉行，縣長饒慶鈴表示，藝術教育需長期深耕，人才培育要從小札根，為了讓台東孩子有多元展能的舞台，每年編列專案經費支持學校推動藝術教育，如美感與藝術深耕教育、美學典範教室、校門轉角花園等，提昇師生美感素養。弦樂團及合唱團的培訓演出，除了發掘台東孩子潛能，希望增進孩子對音樂的學習與鑑賞能力，從學習中領略音樂之美，培養自我發展信心與相互合作的人際關係，藉由音樂陪伴孩子們有個健康、歡樂、和諧的童年。

▲台東青少年弦樂團兒童合唱團聯合展演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日演出曲目多元且活潑，弦樂團演出曲目<新世界>、<胡桃鉗組曲>、<蕭士塔高維契：第二號華爾滋>、<李哲藝：阮若打開心中的門>、<德佛札克：斯拉夫舞曲Op.46, No.8>、<莫札特：土耳其進行曲>等11首樂曲。合唱團演出、<翼(日文歌曲) >、<排灣歌謠組曲>、<獵人合唱>等8首歌曲，2團團員以美妙弦樂及歌聲呈現努力學習成果。

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