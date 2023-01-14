兔年送福！台東縣府慰勉兒婦機構　贈禮金慶新年





▲台東家扶舉辦愛市集「幣需有你，幸福傳愛」貧困家庭學童助學活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

2023台東家扶愛市集「幣需有你，幸福傳愛」貧困家庭學童助學活動，14日於美術館旁蛋糕公園舉行，為感謝家扶中心長年的用心付出，台東縣府社會處長陳淑蘭致贈機構春節加菜金及安置兒少慰問紅包。

社會處長期與台東家扶中心合作推動寄養家庭、兒童及少年保護個案家庭處遇服務計畫等方案，協助經濟弱勢家庭「脫貧」，其中「教育」為積極脫貧策略之一，提升自我認同及社會參與，縣府與台東家扶中心不遺餘力地推動。

台東縣縣長饒慶鈴提到，為遭遇困境的兒童及少年給予適當安置，台東設有短期及長期闢護安置機構，給予孩童有家的照顧。為解決受限於地理環境偏遠限制，早期療育設有6個據點(包含離島)，讓縣內發展遲緩、身心障礙或發展危機的孩子與家庭，提供人性化、主動且為專業性整合的適切服務，經由不同專業進行醫療評估、療育復健，像是語言、職能、物理、心理、諮詢和教育。

社會處長陳淑蘭感謝台東家扶中心在各區主委及主任鍾澤胤，和縣府建立良好合作夥伴關係，帶領無數家庭及孩子翻轉困境，所有兒婦機構均為台東的協力夥伴，讓每個家庭都能獲得愛、關懷與了解。透過每年提供的獎學金與助學金，讓家扶中心所扶助的貧困學童擁有安心求學機會，共同克服困境，歡迎各界共襄盛舉，為台東貧困家庭送暖。