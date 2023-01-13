弟過世委託他顧幼女！屏東零工男「一肩扛4人」　警號召募資協助

▲東港警分局林邊分駐所所長李毅信、警員劉芳雯禖介善心人士及團體幫助林男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從事水泥工的屏東縣林邊鄉林姓男子，為照顧失智的母親及一對年幼子女，工作不同，收入不穩定，去年弟弟往生後又留下一名幼女委託他照顧，生活雪上加霜，由於年關已近，東港警分局員獲悉發動救濟，募得新台幣2萬元及生水活物質捐助，讓他感受到社會溫馨。

東港警分局林邊分駐所所長李毅信、警員劉芳雯平時積極走訪轄區了解民情，得知住在林邊鄉鎮安村的54歲林姓男子，本身即為清寒家庭，家中有年邁且失智的母親及一對就分別就讀國小及小一的子女，原本從事水泥工的工作，平時因需照顧失智母親無法穩定的上工養家；不料去年底，弟弟因疾病往生，留下1名就讀國小的女兒，也由他照顧，家中經濟雪上加霜陷入困頓。

李所長得知後即號召所內同仁、義警、民防、志工及轄內善心人士團體(興心慈善會、林邊第八老人會、盛發碾米廠、東寶眼鏡行、順誠商行)與鎮安村長、謝鄉民代表等人共同購買白米、泡麵、麵條、食用油、蛋等民生物資及募得新台幣2萬元，12日一同前往致贈慰問，警方也主動協助轉介社福單位及張榮發慈善基金會辦理「馬上關懷」急難救助通報，協助處理家庭變故紓困措施，讓他很感激。

東港警分局長張世儒肯定同仁落實社區警政，積極推動警察服務工作，主動結合民間愛心的力量進行物資發放，展現警察溫馨助人的形象，也讓居民在寒冬中也能感受到來自社會的關懷與溫暖。