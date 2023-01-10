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他坐捷運見這1幕　氣轟「台灣人不會搭」！鄉民點頭：去日本就知丟臉

▲▼2022跨年夜，台北交通運輸樞紐的台北市府轉運站及捷運板南線市府站，陸陸續續出現返鄉及參加跨年夜的人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人出門會選擇用大眾交通工具代步，其中捷運便宜又快速，是不少人的最愛。但一名網友表示，日前搭北捷的時候，發現許多人都卡在車廂出入口，導致想上車的旅客很難進入，結果走到車廂內部才發現裡面很空，氣得直說「台灣人是不是不會搭捷運啊？」文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，跨年夜當天搭乘北捷想要搭到台北101站，但他觀察車廂內的狀況，行經大安站時發現，許多乘客都不願意往車廂裡面走，尤其是靠近門口的人，導致外面的乘客根本無法上車。之後他獨自擠到車廂內部，才發現裡面相當空曠，憤怒大罵「台灣人是不是不會搭捷運啊？」

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不少人看到這情形也生氣表示，「沒有錯，去日本就知道丟臉」、「我都直接撞進去」、「真的，就想省麻煩」；但也有人認為，「那是外地人才會這樣，真的台北人才不會」、「應該只有坐沒幾站就要下車的人才會這樣」。

另外，有網友提到，不僅搭捷運會看到這種狀況，「何止捷運？搭電梯也不會讓裡面的人先出來，還喜歡擋在路中間或門口聊天」、「路上違停這麼多根本不意外」。

事實上，先前也有網友討論「最討厭搭捷運的哪種行為」，其中「門口當門神」就是讓不少人討厭的行為之一，「最討厭門神，有一次有人一上車就暴怒大吼不要擋在門口」；也有人指出，不等車廂內乘客先下車就直接擠進去的人，也讓人覺得厭惡，「這種超沒禮貌，有些還會推人」。

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