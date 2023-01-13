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蘇花公路中斷！海上接駁「331人、169輛車」　交長要求增人力處理

▲▼交通部長王國材視察花蓮港海運疏運情況。（圖／交通部）

▲交通部長王國材視察花蓮港海運疏運情況。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

台9線蘇花公路大清水隧道南口1月11日23時55分發生邊坡坍方，明隧道遭壓毀，雙向交通中斷，交通部長王國材今(1/13)前往視察搶修和疏運情況，其中海運已疏運乘客331人及車輛169輛，王國材則要求依車輛登記需求增加人力處理。

王國材今(1/13)日上午一早即率領官員視察台9大清水明隧道坍方受阻搶修進度，以及鐵路與海運協助疏運準備及實際辦理情形。王國材當場指示，農曆春節將近，請現場施工人員及相關同仁務必注意自身安全，在安全前提下，依規劃期程於本月15日下午5時完成搶通。

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王國材表示，這一段大清水隧道已納入蘇花安和仁到崇德段改善，蘇花安評估時就有討論到這段邊坡較不穩定，因此提出很多方案討論，初步規劃設置9.7公里長隧道，徹底避開坍方風險。

▲▼交通部長王國材視察蘇花公路搶修。（圖／交通部）

▲▼交通部長王國材視察蘇花公路搶修。（圖／交通部）

▲▼交通部長王國材視察蘇花公路搶修。（圖／交通部）

王國材強調，馬政府時代只規劃蘇花改，蔡政府上任後，除了讓蘇花改在109年1月完工通車外，也同時啟動蘇花安。蘇花安已通過可行性評估，現在正在做環評，因蘇花安除了橋樑、隧道外，也經過太魯閣國家公園，環評要做到年底，推動蘇花安，是政府必須全力以赴的工作，目標在121年完工。

随後王國材即轉往花蓮港視察海運的疏運，交通部緊急調度合富快輪、台北快輪貨船及凱旋8號客船，安排今日中午由花蓮開航至蘇澳，下午由蘇澳開航至花蓮。國防部調派海軍軍艦亦在花蓮港待命。

交通部表示，目前報到完成登記小客車152部、遊覽車1部、大貨車1部、小貨車8部，共計162部，乘客333人，已分由台北快輪、合富輪及凱旋8號載運。王國材也指示航港局視車輛登船需求增加人力處理。

航港局則表示，今日緊急調度的合富快輪、台北快輪、凱旋8號、軍方船艦等4艘船舶已投入疏運作業，並於中午由花蓮往蘇澳開航，預計於下午17時由蘇澳返花蓮。截至今日下午13時30分，花蓮端號碼牌已發放266張、蘇澳端號碼牌發放54張。今上午已疏運乘客331人及車輛169輛。

▲▼交通部長王國材視察花蓮港海運疏運情況。（圖／交通部）

▲交通部長王國材視察花蓮港海運疏運情況。（圖／交通部航港局）

航港局指出，合富快輪已於上午11時30分開航，載運小客車32輛、乘客306人，另凱旋8號接續於中午12時開航，載運乘客25人，於下午13時30分抵達蘇澳港，並搭配臺北快輪於下午13時40分開航，載運小客車124輛、遊覽車1輛、大貨車1輛、小貨車10輛及重機1輛；合計上午疏運旅客331人、小客車156輛、遊覽車1輛、大貨車1輛、小貨車10輛及重機1輛。

航港局呼籲，由於船舶繫固機車不易，並容易造成損壞，機車騎士可以多利用鐵路運送；另航港局將配合公路搶修時間，至週日止3天均會安排船班協助緊急疏運，並隨時檢討視情延長海運疏運作業。

此外，台鐵自昨(1/12)日下午開始加開6列次宜蘭至花蓮區間快車，今日配合加開12列次，協助旅客疏運，另針對花東地區蔬果北運，並已有大貨車預約平板車以馱運方式運送，軍方也特別協助提供設備及人員來協助加速列車䭾運作業的辦理。

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