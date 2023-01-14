蘇花公路最新搶修畫面曝！蜘蛛人吊掛施工　明下午5時搶通

▲蘇花公路搶修最新畫面曝光。（影／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路台9線159K+300大清水南口明隧道坍塌中斷，公路總局歷經3天日夜搶修，已挺進巨石區並裂解2顆巨石，並持續清理土方，以及進行不穩定岩盤刷坡，公路蜘蛛人冒著危險吊掛施工，公路總局表示，經評估日夜搶修須4個工作天，明天1月15日下午5時將完成搶通。

公路總局表示，經1月12日到今日(1月14日)連續3天日夜搶災，二側機具已挺進中間巨石區域並完成二顆巨石裂解，明隧道上方方堆積之土石約180立方公尺已清理，計已清除土方約900立方公尺，今日持續清理其餘土石方，及開始進行不穩定岩盤區刷坡，後續清除殘留土石，並進行簡易防護及最後清除。

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▲蘇花公路歷經3天日夜搶修，預計明天下午搶通。（圖／公路總局）

▲▼蘇花公路歷經3天日夜搶修，預計明天下午搶通。（圖／公路總局）

由於蘇花公路，大貨車及甲類大客車需由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車(即中巴)及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

公路總局表示，經觀察替代路線疏運，昨(13)日台8線車流至17時止，西向(往台中)745輛、東向(往花蓮)476輛，相較平時西向200輛(車流量增加約4倍)，東向200輛(車流量增加2倍以上。