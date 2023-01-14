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明天海象差！蘇花海上接駁僅1航班開航　台鐵接力託運車輛

▲▼凱旋８號登船。（圖／航港局）

▲凱旋８號登船。（圖／航港局）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清水南口明隧道坍塌中斷，預計明天1月15日下午5時將完成搶通，由於明(15)日海象不佳，陣風達九級，蘇花海運緊急疏運將僅提供花蓮往蘇澳車輛運送航班，航港局表示，已協調台鐵安排專列，協助託運車輛和旅客接駁。

依據中央氣象局海氣象預報資訊，明(15)日東部海象不佳，陣風達九級，已超台馬輪、凱旋八號等疏運船舶開航標準，為確保航安，航港局表示，已調整15日船班安排，僅由台北快輪提供上午花蓮往蘇澳車輛疏運服務，預計11時30分從花蓮港開往蘇澳港，請有需求的民眾，於開航前2小時完成報到，其他載客船舶則停航。

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至託運車輛駕駛與乘客接駁部分，航港局指出，已協調台鐵局安排一列專車由花蓮車站前往蘇澳新站，並由公路總局協助安排接駁車往返火車站與港區間，以利車輛駕駛與乘客搭乘。

▲▼台馬輪登船。（圖／航港局）

▲台馬輪。（圖／航港局）

航港局表示，配合15日航班調整安排的鐵路專列，將安排接駁車協助旅客由花蓮港前往花蓮火車站，及由台鐵蘇澳新站前往蘇澳港，鐵路專車預計15日中午12時45分時從花蓮火車站出發，13時59分抵達蘇澳新站，航港局將發給託運車輛民眾購票憑證，請民眾於中午12時30分前持憑證向花蓮火車站售票窗口完成購票及乘車。

至於自蘇澳返回花蓮部分，因蘇花公路大清水隧道預計15日下午可搶通，開放車輛通行，航港局建議民眾可妥適安排行程，不再安排蘇澳返回花蓮之船班。

航港局進一步表示，昨日協助疏運的合富快輪，因有船員臨時身體不適，反映無法繼續協助疏運任務，航港局隨即於昨日晚間緊急協調連江縣政府立即調派台馬輪於晚間8時30分即從馬祖東引開航，已於今(14)日上午10時30分抵達花蓮港，代替合富快輪執行疏運任務，以因應海運疏運需求。

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