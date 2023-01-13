蘇花公路1／15搶通！台鐵火力支援加開42列車　「搭載率5成滿」　

▲台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清水隧道口1月11日午夜岩盤崩塌，壓毀明隧道，雙向交通中斷，台鐵加開42列次支援，今(1/13)對號列車搭載率約5成滿，區間車約45%，台鐵今利用平車馱運貨車，協助蔬果北運。

蘇花公路大清水路段預計1月15日下午5時搶通，台鐵表示，恢復通車前，台鐵局將全力支援客貨疏運，自昨(1/12)日下午起每日加開宜蘭至花蓮區間快車12列次；預計這段期間共加開42列區間快車，沿途停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站。另原周末時段開行之28列次加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放立位或增停車站以疏運旅客。

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台鐵表示，截至今(1/13)日，疏運情形良好，行經宜蘭=花蓮區段列車，對號列車利用率為51%、區間車約為45%，運能充分且班距縮短。

▲▼台鐵透過平車馱運貨卡和貨車，協助蔬果北運。（圖／台鐵）

除協助疏運旅客外，東部蔬果北運也受蘇花公路中斷衝擊，台鐵表示，花蓮站已備妥平車編組，並積極與吉安鄉農會聯繫，將以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。

今上午交通部長王國材、台鐵局長杜微、運務處處長劉雙火等前往花蓮站視察列車加開及旅客疏運，以及貨場及端末月台瞭解蔬果北運整備情況。

王國材表示，感謝陸軍花東防衛指揮部親率官兵全力支援卡車馱載及捆綁作業，使疏運作業安全順利進行；未來周末假日，台鐵局應持續注意疏運情形，做好準備，同時要特別注意運轉安全，提供旅客貨商最好的服務。