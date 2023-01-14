學測英文作文考「表情符號」　試考生：發揮空間大、難易適中

▲今年學測英文作文題目，要求考生以社群媒體的表情符號，撰寫至少120個單詞作文。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（14日）進入第二天，第一節考英文科，入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年英文科試題取材多樣，包括生活情境、運動、環境等，中譯英以戰爭入題，英文作文以社群媒體的表情符號主題，非常生活化，連結現代人科技生活命題，發揮空間大，整份試卷「難易適中」。

今年學測共有11.8萬餘人報考，今天上午第一節考英文，根據大考中心統計，英文共有11萬8194人報考，2687人缺考，缺考率2.27%，較去年2.02%微幅上升0.25%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年英文科大多來自網路文章，涵蓋面向廣，兼具人文關懷與科學素養，包括與科普新知有關、醫學與健康的探討、環保議題相關文選等，像是和呼拉圈的由來與演變、印度阿薩姆州的茶園發展對當地象群影響、重力對太空人健康造成影響等。

▲學測今天進入第二天，11.8萬名考生全部上場。（圖／記者許敏溶攝）

今年英文作文，以社群媒體的表情符號主題，要求考生撰寫至少120個單詞作文，協助審題的高中老師表示，今年仍屬於看圖寫作，文分成兩段，主題貼近考生的生活經驗，但能否寫出符合主題、語意連貫且組織完整段落，考驗著考生的文字駕馭能力。

入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年英文題目取材多樣化，包含科普、運動、環境等，試題幾乎沒有瑣碎文法或過度艱澀的字彙，多數著重於理解判斷與前後文判斷，混合題則是考驗考生閱讀理解及資訊整合能力。

試考生認為，今年英文作文非常生活化，連結現代人的科技生活，且結合日常生活經驗與創意，考生發揮空間大，但也考驗考生對於生活經驗與英文闡述能力，整體而言，非常艱困的題目較少，整份試卷難易度中等。