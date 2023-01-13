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疫情、燃煤減量入題！學測自然「難度適中」　試考生：圖表分析題多

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測首日下午考自然科，試考生認為今年圖表分析題目多，整體而言難易適中。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（13日）第一天下午考自然科，今年有不少跟時事或生活相關考題，包括新冠肺炎疫情、燃煤減量、西北颱與地震都入題，入闈協助大考中心審題的試場生指出，今年自然科圖表分析題目多，共有16張圖與9張表，整份試題著重基礎科學觀念，不涉及複雜計算，考生只要細心作答並思考所學，就能找出解題方向，整份考卷為難易適中。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有11.6萬餘人報考，今天下午考自然科，根據大考中心統計，自然科共有7萬4293人報考，2471人缺考，缺考率3.33%，較去年3.35%微幅下降0.02%。

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入闈協助大考中心審題的試場生指出，今年自然科圖表分析題目多，共有16張圖與9張表，同時跨科整合試題也不少，例如51至54題結合物理的放射性同位素衰變及地科岩層中同位素的比例含量，考題也探討以水力發電取代燃煤發電，為解決二氧化碳過多的氣候變遷問題提出可能解法。

試考生認為，自然科整份試題著重基礎科學觀念，不涉及複雜計算，考生只要細心作答並思考所學，就能找出解題方向，整份考卷難易題數分布均勻，重視考生對基本科學概念及生活應用，較少刁鑽題目，整體而言，試題難易度適中。
 

▲▼學測自然科考題。（圖／大考中心提供）

▲▼學測自然科考題。（圖／大考中心提供）

▲▼學測自然科考題。（圖／大考中心提供）

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