「穿超商制服考學測」真相曝光！　男學生嗨喊：祝我上台大

▲男學生穿著超商制服考學測。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

學測今（14日）進入第二天，昨日有網友貼出考場照，有名學生穿著超商制服應考，坐在位置上格外顯眼，貼文吸引萬名網友熱議，猜測學生是剛上完大夜班來考試，或是考完要直接去上班。對此，該名學生自爆，只是裝扮而已，而且今日剛好是他的18歲生日，他許下願望，「祝我上台大」。

有網友昨（13）日在「路上觀察學院」發文，貼出一張學測考場的照片，「怎麼有人上班上到一半來考學測？」只見照片上有名男學生穿著超商的制服，坐在教室的位置上特別顯眼。該篇貼文發出後，目前已有1.6萬人按讚，「半工半讀，辛苦了」、「優秀肯努力，這孩子很棒，讚」、「是個勵志的故事」。

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▲男學生自爆「只是好玩」。（圖／翻攝自當事人IG）

留言釣出男學生的親友曝真相，其實只是裝扮，並不是真的是超商店員，「他在想明天要穿女僕還是拳擊手」。

事後，該名男學生也在IG發限動表示「原本想說穿著很好玩」。然而，今日剛好是男學生的18歲生日，好友寫下祝福的話，「你是我認識最怪的人，昨天還客串小七店員，祝學測考上理想大學」，男學生則回應「祝我上台大」。

▼男學生的親友留言。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）